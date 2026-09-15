terça-feira, 15 de setembro de 2026

URGENTE: Tumulto no STF - André Mendonça rebate Gilmar Mendes e Moraes frente a frente no julgamento de Moraes


No decorrer do julgamento das condições de investigação de Alexandre de Moraes, ministro do STF, no plenário da Suprema Corte, o ministro André Mendonça reagiu aos ataques feitos pelo ministro Gilmar Mendes, que busca impedir as investigações, e refutou alegações descabidas de Alexandre de Moraes.

André Mendonça refutou: “Eu nunca disse isso não, ministro Gilmar. Não ponha palavras na minha boca. Eu recebo advogados de todas as partes, mas não trato de delação. A única coisa que sempre disse é que, se tiver uma delação para analisar, eu vou avaliar os critérios próprios”. 

Nessa toada, ele complementou: “Apenas um registro. O que há, de fato, é uma notícia de fato que a Polícia Federal trouxe, à luz de um documento, de uma mensagem que mencionava Andrei e Paulo. A própria Polícia Federal faz referência de que seriam o diretor-geral da Polícia Federal e o procurador-geral da República. Quando eu faço referência, não é ao ministro Alexandre, mas em relação ao que a PF havia colocado”.

O ministro André Mendonça rebateu, ademais, as narrativas baseadas em relatórios apócrifos, expondo: “Quando passei ao Plenário, fiz em relação ao relato que a Polícia Federal faz em relação a um colega do Tribunal. Entendo não haver as mesmas bases fáticas como foram referidas aqui. O que há em relação a mim foi um suposto relatório da inteligência, que a própria imprensa divulga como fake. Mais do que isso, um relatório ilegal, com monitoramento e coleta seletiva de dados de ministros deste Tribunal, de outras autoridades da República, com atividade própria de uma PF paralela”. 

Mendonça concluiu: “Então, o que há, na verdade, ali, é um documento ilegal. E o próprio documento fala que não tem valor probatório. Não são coisas equiparáveis. São situações jurídicas totalmente distintas. Isso, eu preciso deixar claro”.

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