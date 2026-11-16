O senador Flávio Bolsonaro divulgou uma nota relatando que a emissora Globo, uma das principais porta-vozes do regime, o convidou para uma entrevista, mas não aceitou expor sua fala ao vivo, sem cortes. Segundo o senador, a emissora, então, produziu uma “reportagem” sem lhe dar o direito de resposta.
Ouça a nota:
“Fui procurado por vários veículos nesta semana, inclusive pela Rede Globo, que me convidou para uma entrevista exclusiva. Aceitei com uma condição simples: que fosse exibida na íntegra, sem cortes e sem temas proibidos. A emissora preferiu não seguir adiante. Pelo que tudo indica, o Fantástico deste domingo vai exibir uma longa reportagem a meu respeito, sem me dar o direito de resposta. Se o maior grupo de comunicação do Brasil está com MEDO, não tem a menor condição moral de me julgar ou tentar destruir minha reputação.
Não sai do Brasil, sai pelo Brasil! Sonhei com a mudança do nosso país para melhor e, no domingo, apenas sete minutos após o anúncio do resultado das eleições já havia uma decisão judicial com medidas cautelares contra mim, com base em mentiras.
Doze horas depois e no meio da rua, fui intimado do início da perseguição, ao deixar a casa do Presidente Bolsonaro. Tudo diante do olhar lacrimejado de um pai, com comorbidades, que está condenado a mais de 27 anos de prisão - sem ter cometido crime algum - e que já sofre pela distância de outro filho que não vê há mais de um ano e meio, em função da perseguição ilegal e arbitrária que também sofre.
Isso não é democracia e está muito longe de ser um processo judicial justo e imparcial.
Ao menos estou num país onde posso manifestar livremente minha opinião, não serei alvo de um juíz que acordou com vontade de fazer o mal e enviou a sua polícia à minha casa para revirar as calcinhas das minhas filhas na gaveta.
Fui candidato à Presidência enfrentando todo um sistema que quer as coisas continuem como estão no Brasil: ótimas para eles, mas muito piores para você. Não me arrependo de absolutamente nada do que fiz e deixo uma reflexão: “Não há remédio eficaz no Brasil para cessar violações a Direitos Humanos.” (Cristiano Zanin, em 7/Ago/2016).
Nos próximos dias, vou conversar com grandes veículos nacionais e internacionais. Sem cortes, sem filtro. Quem quiser ouvir, ouvirá o que ninguém mais pode dizer estando no Brasil”.
O senador eleito Carlos Bolsonaro, por seu turno, relatou:
“Conversando com uma das pessoas mais especiais que conheço, ouvi dela uma reflexão que me marcou profundamente:
“O que Flávio fez, ninguém faz. Políticos se aventuram em candidaturas a outros cargos, sempre preservando seus mandatos e as garantias que eles oferecem. Flávio, porém, abriu mão de uma eleição certa para o Senado em nome de algo muito maior do que ele próprio. Não colocou seu cargo acima daquilo em que acredita, mas sim, abriu mão de sua vida em disputa de algo muito maior!”
Um verdadeiro Filho e um Homem, especialmente diante do cenário de completa aniquilação democrática que o país atravessa. Ele marca mais um episódio para amadurecimento e reflexão que buscamos para o Brasil.”
E, naquele instante, vi mais uma lágrima escorrer de seus olhos.
Essa é mais uma verdade que o sistema tenta omitir, ignorar propositalmente e apagar da história de verdadeiros homens”.
Flávio Bolsonaro respondeu: “Fiz o que achava certo, necessário e com muita fé, que continua inabalável! Sinto que ainda não acabou! Que Deus nos abençoe!”.
O deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança publicou:
“O judiciário brasileiro é confiável? O Departamento de Estado dos EUA diz que não. Uma comissão do Congresso Americano também diz isso. Claro que nessa balança pesa o dedo político. Mas no nível supranacional, também há consenso. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) condenou a censura e perseguição praticada pelo nosso judiciário. E diversas ONGs internacionais também. Isso para não falar nas constantes críticas de diversas mídias tradicionais de diversos países: muitos até de viés progressista (diga-se de passagem). E as big techs, donas das mídias sociais? Praticamente unânimes em rechaçar nossos togados. Por último há índices, como a Freedom House e o World Justice Project cujos relatórios dizem claramente que o nosso judiciário é um dos piores do mundo; sim um dos piores, bem abaixo dos medíocres. Então, é confiável?”