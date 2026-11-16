O presidente da Argentina, Javier Milei, discursou durante a inauguração de um novo auditório da Igreja Batista Jesus é Rei, o maior auditório da região da Patagônia. Milei explicou como seu governo adota a moral como política de Estado e explicou que, embora possa ser mais difícil, o caminho de escolher a justiça e fazer o correto traz resultados concretos e permanentes. Ele afirmou que seu governo está formando a base para um século de ouro para a Argentina, rejeitando soluções imediatistas que só trazem mais catástrofe econômica. Javier Milei relembrou que a Argentina viveu quase um século sob governos populistas, em que houve muita emissão de dinheiro sem lastro para cumprir promessas de benefícios ‘gratuitos’, que foram anulados pela inflação galopante. Ele apontou que a promessa de gratificação imediata gerou, na prática, um inferno na terra.
segunda-feira, 16 de novembro de 2026
AO VIVO: JAVIER MILEI SURPREENDE EM FORTE PRONUNCIAMENTO, ALERTA PARA 'INFERNO NA TERRA' E EXPÕE 'SÉCULO DE OURO'
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