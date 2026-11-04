O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, falou sobre a ida de Flávio Bolsonaro ao seu país, durante uma coletiva de imprensa ao final da reunião dos ministros de relações exteriores do G20. Rubio foi questionado se os EUA ajudaram na viagem de Flávio Bolsonaro e também se ele conversou com o ministro de Lula. Marco Rubio respondeu que encontrou o ministro de Lula, e prosseguiu: “Não facilitamos nada. Quer dizer, soubemos que ele havia chegado aos Estados Unidos. Ele já tinha tido um visto, e o presidente tomou a decisão de permitir a entrada dele no país, o que fizemos, mas não estivemos envolvidos em nenhum dos arranjos que ele fez em relação à saída; pelo menos o governo dos EUA não esteve diretamente envolvido em nenhuma das medidas tomadas. Mas o presidente deixou claro que, se ele chegasse aos Estados Unidos por um ponto de entrada, seria admitido no país em regime de liberdade condicional (parole) e que estava tudo bem”. Marco Rubio também respondeu sobre vários assuntos de geopolítica, em especial sobre as guerras do Irã e da Ucrânia. Questionado se os EUA vão ajudar os países da região, Rubio respondeu: “já estamos fazendo isso agora. Quer dizer, não é o nosso petróleo e gás natural que está fluindo pelo Estreito de Ormuz. É deles, é a força vital de suas economias; e o nosso Comando Central está lá agora, protegendo-os”. Rubio lembrou que o Irã ameaçava diretamente os países da região e usaria qualquer tipo de arma de destruição em massa que chegasse a desenvolver, e também financiava todos os grupos terroristas que desestabilizam a região.
quarta-feira, 4 de novembro de 2026
AO VIVO: MARCO RUBIO SE PRONUNCIA SOBRE ASILO POLÍTICO A FLÁVIO BOLSONARO EM COLETIVA DE IMPRENSA URGENTE
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