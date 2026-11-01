domingo, 1 de novembro de 2026

AO VIVO: PARLAMENTARES REAGEM A ‘GOLPE’ NO CONGRESSO, CAOS DE LULA E DISPARATES DE MORAES


 As manobras dos presidentes do Senado e da Câmara para manter o poder e tratorar os projetos de Lula indignaram cidadãos e parlamentares. Enquanto o presidente da Câmara, Hugo Motta, tira da cartola projetos para impor aos deputados, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tenta negociar uma tentativa de reeleição. 

O deputado Giovani Cherini apontou: 

“Alcolumbre quer se manter na presidência do Senado e, segundo os rumores, acena com a anistia para conquistar apoio da direita. 

Tentativa desesperada de continuar no poder usando uma causa justa como moeda de troca. Você acredita no Alcolumbre?”

A deputada Júlia Zanatta acusou: 

“O GOLPE DO VOTO DISTRITAL MISTO

A desculpa é bonita: “o eleitor sabe quem é o seu deputado” e a cobrança fica mais direta. 

Mas será que essas pessoas que defendem isso querem mesmo que a cobrança fique mais direta? São os mesmos que defendem censurar as redes sociais porque se incomodam com a interação direta do povo com o político. 

Será que os meus 560 mil eleitores não sabem quem verdadeiramente os representa? 

Isso é desculpa porque eles têm ÓDIO de quem é próximo do povo e não de interesses estranhos que dominam Brasília. 

Deveriam discutir candidatura independente e não criar ainda mais dependência de partido político. 

KASSAB, HUGO MOTTA, PT e Alexandre de Moraes, após ficarem apavorados com o desempenho dos deputados de direita articulam rapidamente o GOLPE DO VOTO DISTRITAL MISTO enquanto o Brasil vai entrar numa crise econômica sem precedentes”.

O senador Márcio Bittar alertou: 

“Reforma política no apagar das luzes? É preciso cautela!

Hugo Motta assumiu compromissos que ainda não foram cumpridos. A anistia segue sem votação, assim como o fim do foro privilegiado, já aprovado pelo Senado.

Agora, nos últimos meses da legislatura, surge uma proposta de reforma político-eleitoral. Por que tanta pressa?

Defendo que essa discussão fique para o novo Congresso Nacional, com legitimidade renovada para decidir o futuro do Brasil”.

O jornalista Silvio Navarro criticou a subserviência da velha imprensa à ditadura: 

“O ódio ao bolsonarismo leva comentaristas e editores da velha mídia a uma cegueira abissal: normalizar a crise institucional do país, aprovar a continuidade de um consórcio de poder corrupto, relativizar o colapso econômico e endossar a perseguição política sem crimes”.

O deputado Mário Frias expôs: 

"Voto distrital misto" não passa de um nome fantasia para currais eleitorais. Vou ser didático aqui.

Até o mais distraído dos brasileiros já percebeu que há um amplo projeto de destruição da direita. O objetivo final é poder sugar o país sem sofrer nenhum tipo de oposição.

É preciso ter consciência de que o "voto distrital misto" faz parte desse plano totalitário. Não tem nada a ver com "criar maior proximidade entre eleitores e representantes no legislativo", como alegam seus defensores.

Esse projeto de dividir estados e munícipios em "distritos", obrigando o eleitor a votar só em quem é do seu local, é claramente totalitário, porque cria currais eleitorais, só que renomeados de "distritos".

É colocar o eleitor num pequeno cercadinho, onde ele só pode votar em candidato local e em um partido. Preso no cercadinho, a influência do voto não chega aos grandes influenciadores que ele admira e respeita.

Esse formato repressivo possibilitará a extinção dos puxadores de votos, anulará a força legítima e democrática dos candidatos que têm milhões de seguidores, e possibilitará uma censura das redes sociais sob o pretexto de "adequa-las ao sistema distrital misto".

Tudo isso porque os totalitários não querem que em 2030 se repitam coisas como o PL ter elegido 121 deputados federais em 2026, tendo sido sua maior representação desde 1990.

E claro que querem votar a mudança a toque de caixa, já agora em novembro desse ano, para evitar a resistência dos novos eleitos. 

A proposta é um "período de transição" em 2030, aplicando o "distritão", e em 2034 entraria o distrital misto.

No "distritão" são eleitos os candidatos individualmente mais votados em cada estado. Nessa transição, cada estado seria um "distrito eleitoral".

E depois, em 2034, cada estado seria recortado em vários currais menores, exatamente como é hoje na Coreia do Norte, a ditadura socialista mais brutal do mundo.

Então, vou repetir: voto distrital misto é mais uma etapa do avanço do socialismo no Brasil”.

Folha Política
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