AO VIVO: PARLAMENTARES REAGEM A ‘GOLPE’ NO CONGRESSO, CAOS DE LULA E DISPARATES DE MORAES

As manobras dos presidentes do Senado e da Câmara para manter o poder e tratorar os projetos de Lula indignaram cidadãos e parlamentares. Enquanto o presidente da Câmara, Hugo Motta, tira da cartola projetos para impor aos deputados, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tenta negociar uma tentativa de reeleição.
O deputado Giovani Cherini apontou:
“Alcolumbre quer se manter na presidência do Senado e, segundo os rumores, acena com a anistia para conquistar apoio da direita.
Tentativa desesperada de continuar no poder usando uma causa justa como moeda de troca. Você acredita no Alcolumbre?”
A deputada Júlia Zanatta acusou:
“O GOLPE DO VOTO DISTRITAL MISTO
A desculpa é bonita: “o eleitor sabe quem é o seu deputado” e a cobrança fica mais direta.
Mas será que essas pessoas que defendem isso querem mesmo que a cobrança fique mais direta? São os mesmos que defendem censurar as redes sociais porque se incomodam com a interação direta do povo com o político.
Será que os meus 560 mil eleitores não sabem quem verdadeiramente os representa?
Isso é desculpa porque eles têm ÓDIO de quem é próximo do povo e não de interesses estranhos que dominam Brasília.
Deveriam discutir candidatura independente e não criar ainda mais dependência de partido político.
KASSAB, HUGO MOTTA, PT e Alexandre de Moraes, após ficarem apavorados com o desempenho dos deputados de direita articulam rapidamente o GOLPE DO VOTO DISTRITAL MISTO enquanto o Brasil vai entrar numa crise econômica sem precedentes”.
O senador Márcio Bittar alertou:
“Reforma política no apagar das luzes? É preciso cautela!
Hugo Motta assumiu compromissos que ainda não foram cumpridos. A anistia segue sem votação, assim como o fim do foro privilegiado, já aprovado pelo Senado.
Agora, nos últimos meses da legislatura, surge uma proposta de reforma político-eleitoral. Por que tanta pressa?
Defendo que essa discussão fique para o novo Congresso Nacional, com legitimidade renovada para decidir o futuro do Brasil”.
O jornalista Silvio Navarro criticou a subserviência da velha imprensa à ditadura:
“O ódio ao bolsonarismo leva comentaristas e editores da velha mídia a uma cegueira abissal: normalizar a crise institucional do país, aprovar a continuidade de um consórcio de poder corrupto, relativizar o colapso econômico e endossar a perseguição política sem crimes”.
O deputado Mário Frias expôs:
"Voto distrital misto" não passa de um nome fantasia para currais eleitorais. Vou ser didático aqui.
Até o mais distraído dos brasileiros já percebeu que há um amplo projeto de destruição da direita. O objetivo final é poder sugar o país sem sofrer nenhum tipo de oposição.
É preciso ter consciência de que o "voto distrital misto" faz parte desse plano totalitário. Não tem nada a ver com "criar maior proximidade entre eleitores e representantes no legislativo", como alegam seus defensores.
Esse projeto de dividir estados e munícipios em "distritos", obrigando o eleitor a votar só em quem é do seu local, é claramente totalitário, porque cria currais eleitorais, só que renomeados de "distritos".
É colocar o eleitor num pequeno cercadinho, onde ele só pode votar em candidato local e em um partido. Preso no cercadinho, a influência do voto não chega aos grandes influenciadores que ele admira e respeita.
Esse formato repressivo possibilitará a extinção dos puxadores de votos, anulará a força legítima e democrática dos candidatos que têm milhões de seguidores, e possibilitará uma censura das redes sociais sob o pretexto de "adequa-las ao sistema distrital misto".
Tudo isso porque os totalitários não querem que em 2030 se repitam coisas como o PL ter elegido 121 deputados federais em 2026, tendo sido sua maior representação desde 1990.
E claro que querem votar a mudança a toque de caixa, já agora em novembro desse ano, para evitar a resistência dos novos eleitos.
A proposta é um "período de transição" em 2030, aplicando o "distritão", e em 2034 entraria o distrital misto.
No "distritão" são eleitos os candidatos individualmente mais votados em cada estado. Nessa transição, cada estado seria um "distrito eleitoral".
E depois, em 2034, cada estado seria recortado em vários currais menores, exatamente como é hoje na Coreia do Norte, a ditadura socialista mais brutal do mundo.
Então, vou repetir: voto distrital misto é mais uma etapa do avanço do socialismo no Brasil”.