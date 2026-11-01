SENADORES E DEPUTADOS SE UNEM EM MEIO A EXÍLIO DE FLÁVIO BOLSONARO NOS EUA, CAOS ECONÔMICO DE LULA E TIRANIA DE MORAES

As consequências da eleição de Lula na economia brasileira já começam a aparecer, trazendo preocupação e cobranças dos parlamentares eleitos para que façam uma oposição forte e protejam os brasileiros do governo totalitário e gastador. Muitos alertam, entretanto, para as manobras que já estão em curso para tratorar os desejos do governo ainda este ano.
O desembargador aposentado Sebastião Coelho alertou:
“⚠️ O NAVIO AFUNDOU, MAS NÓS NÃO MORREMOS!
Aos senadores eleitos, deixo um recado: ESTAREI DE OLHO! Vou cobrar cada compromisso assumido, especialmente em relação à anistia, à atuação de Alexandre de Moraes e à presidência de Davi Alcolumbre.
Quem prometeu uma coisa na campanha e fizer outra no mandato terá que responder publicamente por suas escolhas!
A minha indignação permanece. A minha determinação também. NÃO VOU ME CALAR!”
O deputado Delegado Paulo Bilynskyj apontou: “20 MILHÕES EM DINHEIRO! Em caixa 2 pra campanha! Compra de votos e todo tipo de maracutaia. Entenderam o motivo das delações do Vorcaro não irem pra frente? Pq toda a corja do Lula está envolvida!”
O deputado no exílio Eduardo Bolsonaro publicou uma fotografia ao lado do irmão e disse: “Foto de hoje, após reencontrar meu irmão @flaviobolsonaro . Ontem foi um dia longo, talvez o mais longo da minha vida. Mas prevalecemos. Mesmo aqui de fora não desistiremos do Brasil. Como diria o Professor Olavo: não parar, não precipitar, não retroceder”.
O deputado no exílio Delegado Ramagem também publicou uma fotografia ao lado de Flávio Bolsonaro e disse:
“Hoje nos Estados Unidos.
Livre da perseguição para ser a voz do Brasil por liberdade, segurança e prosperidade.
Flávio saiu do Brasil, mas não deixou os brasileiros. Essa luta só terminará quando o Brasil voltar a ser um país livre. Esse dia vai chegar”.
O senador Eduardo Girão alertou sobre a maracutaia do presidente da Câmara, Hugo Motta:
“❌SISTEMA QUER MUDAR REGRAS ELEITORAIS AINDA EM 2026; PQ SERÁ ESSA “MAR…MOTTA?!
E tentarão fazer “a toque de caixa” sem debate com a sociedade; sim,a representação do sistema na @camaradeputados não vai nem esperar a legítima posse dos seus próprios colegas deputados recém eleitos para regulamentar o voto distrital misto e redes sociais já visando a eleição de 2030! Isso é golpe do centrão por puro medo dos fenômenos populares nas urnas, os “puxadores de votos”. [z7] Que Vergonha Sr. Hugo Motta, o mais fraco Presidente da Casa dos últimos tempos ! Se depender de mim,vamos barrar essa votação até que próximo Congresso assuma! Uma mudança profunda como essa,exige responsabilidade e não casuísmo! O cidadão de bem desse País merece respeito.
O cearense e o brasileiro pode ter certeza que continuarei fazendo o meu trabalho no @senadoferal , no limite das forças, para que a Verdade, a Justiça e o bom senso triunfem em nossa Nação .O bem vai vencer.Se não venceu ainda é porque não terminou! Foco, força e Fé!
Jesus no comando.Sempre!
Paz & Bem👍🏽🇧🇷☀️🙏🏼”
O deputado federal eleito Felipe Camozzato disse:
“Contra Lula e acordão para Motta e Alcolumbre!
O Brasil precisa de parlamentares que honrem o voto recebido dos eleitores que disseram não ao PT. Isso significa não negociar princípios por cargos ou conveniências políticas.
Como deputado federal eleito, reforço meu compromisso de fazer oposição ao governo Lula com coragem, convicção e dedicação. Vou lutar para impedir que o Brasil retroceda ainda mais e honrar cada voto que recebi!”