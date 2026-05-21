AO VIVO: DONALD TRUMP EXPÕE COLAPSO DE CUBA EM COLETIVA URGENTE - CIA, MARCO RUBIO, LIBERTAÇÃO DA TIRANIA

Ao retornar de um discurso de formatura da Guarda Costeira, o presidente dos EUA, Donald Trump, conversou com repórteres e comentou o indiciamento do ex-ditador de Cuba, Raúl Castro. Trump disse: “Temos grandes notícias sobre Cuba, como vocês sabem, com a acusação formal contra Castro. Muitas pessoas sofreram enormemente, em níveis que poucas pessoas conseguiriam compreender. E acho que a comunidade cubana em Miami — e certamente além de Miami —, as pessoas que chegaram de lá e foram devastadas, cujas famílias foram destruídas, apreciam o que o procurador-geral fez hoje. Eu estava assistindo. Então, Cuba está em nossos pensamentos. É algo muito importante. Cuba tem sido um grande problema por muitos anos e este foi um grande momento — acho que um momento muito importante — não apenas para os cubano-americanos, mas também para as pessoas que vieram de Cuba, que querem voltar para Cuba, que querem ver suas famílias em Cuba. Acho que este é um dia muito importante, um grande dia.”
Questionado se haverá uma ação militar em Cuba, Trump sugeriu que é desnecessário. Ele disse: “É uma nação em colapso. Vocês veem que está desmoronando. Eles não têm petróleo. Não têm nada. É um país em declínio. Mas estamos lá para ajudar. Estamos lá para ajudar as famílias, as pessoas.”
Questionado sobre a presença de aviões americanos na ilha, Trump disse: “temos muita gente lá. Tínhamos a CIA lá. Marco está lá. Como vocês sabem, os pais de Marco vieram de Cuba. Então, temos muita experiência em relação a Cuba. E talvez não seja a maior coisa que já fizemos, mas posso dizer que, para muita gente, será uma das mais importantes. As pessoas esperam por este momento há 65 anos. Então, vamos ver o que acontece. Mas, enquanto isso, vamos ter de ajudá-los. Eles não têm meios de sobrevivência. Não têm comida. Não têm eletricidade. Não têm energia nenhuma. Mas têm pessoas incríveis. Tenho muitos amigos cubanos em Miami, principalmente em Miami e na Flórida, e eles são pessoas extraordinárias. São empreendedores incríveis e gostariam de voltar. Acho que, com sorte, eles vão querer continuar morando aqui, mas também querem voltar. Talvez invistam lá. Vamos ver o que acontece. Mas estamos libertando Cuba”.