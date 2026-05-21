O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, divulgou, no dia da independência de Cuba, uma mensagem ao povo cubano, oferecendo a ajuda dos EUA para tirar a ilha de sua situação de calamidade, com a condição de que o acordo seja feito entre os EUA e o povo cubano, sem a participação da elite corrupta que explora o país. Marco Rubio disse: “A verdadeira razão pela qual vocês não têm eletricidade, combustível nem alimentos é porque aqueles que controlam o seu país saquearam bilhões de dólares. Mas nada disso foi usado para ajudar o povo. Há 30 anos, Raúl Castro fundou uma empresa chamada GAESA. Essa empresa é propriedade das Forças Armadas, operada por elas, e tem receitas três vezes superiores ao orçamento do governo atual. Hoje, enquanto vocês sofrem, esses empresários possuem 18 bilhões de dólares em ativos e controlam 70% da economia de Cuba”. Rubio lembrou que a elite cubana não investiu no país e dependeu permanentemente do petróleo gratuito da Venezuela, que agora não está mais sendo enviado. Marco Rubio afirmou: “Nos Estados Unidos, estamos prontos para abrir um novo capítulo na relação entre o nosso povo e os nossos países. E atualmente, a única coisa que se interpõe no caminho de um futuro melhor são aqueles que controlam o seu país”.
quinta-feira, 21 de maio de 2026
AO VIVO: MARCO RUBIO FAZ INTENSO PRONUNCIAMENTO SOBRE CUBA, ENFRENTA DITADORES E MANDA RECADO
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