TUMULTO: CPMI quebra sigilos de Lulinha, petistas se enfurecem e partem para a pancadaria


Na sessão da CPMI do INSS, os parlamentares aliados do governo se enfureceram após a comissão aprovar a quebra de sigilos do filho de Lula, o Lulinha. O deputado Rogério Correia partiu para a quebradeira e a agressão física, e a confusão foi tamanha que foi necessário suspender a sessão. O elemento curioso da questão é que foram os próprios governistas que pediram a votação em bloco de uma miríade de requerimentos pendentes, e se enfureceram quando isso ocorreu. 

O senador Jorge Seif Junior comentou: “A fúria dos petistas na aprovação da quebra de sigilo de Lulinha mostra claramente que bateu desespero. Afinal de contas quem não deve não teme. O que o PT quer esconder da população? Por que blindaram o irmão de Lula? Por que querem blindar lulinha? Tirem suas conclusões!”

O deputado Mauricio Marcon expôs: 

“Ao quebrarmos o sigilo de Lulinha em uma manobra espetacular da oposição, a petezada enlouqueceu e deu quebra pau!

Vamos por o filho do presidente na CADEIA!”

O deputado Marcel van Hattem comemorou: “Quebramos o sigilo do LULINHA na CPMI do INSS!!!”

O deputado André Fernandes lamentou: “Esquerda perde votação, quebra de sigilo bancário de Lulinha é aprovada na CPMI do INSS, mas eles não aceitaram muito bem a democracia”.

O deputado Zé Trovão disse: “Minha solidariedade ao amigo e deputado Luiz Lima, agredido covardemente por parlamentares do governo, após a aprovação da quebra de sigilo do Lulinha”.

O deputado Nikolas Ferreira publicou o vídeo da confusão e disse: “Pelo visto a esquerda não gostou muito da aprovação da quebra de sigilo bancário do filho do Lula na CPMI do INSS”.

O deputado estadual Gil Diniz explicou o motivo da fúria dos esquerdistas: 

“CPMI APROVA QUEBRA DE SIGILO DE LULINHA

A CPMI do INSS aprovou a quebra de sigilos de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, ampliando o alcance das investigações sobre possíveis conexões políticas e financeiras envolvendo o escândalo. 

Lulinha foi citado em delações e em apurações que mencionam pagamentos milionários ligados ao escândalo envolvendo o Banco Master e operadores financeiros próximos a Vorcaro.

Estamos falando de cifras altas, milhões de reais citados em investigações, dinheiro que precisa ser rastreado centavo por centavo. O Brasil exige respostas claras”.

A deputada Júlia Zanatta disse: “Pau fechou na CPMI do INSS. Petistas forma pra porrada pra blindar o Lulinha da investigação”.

A deputada Caroline de Toni disse: 

“FIM DA BLINDAGEM DE LULINHA!

A CPMI aprovou a quebra de sigilo bancário de Lulinha, e nem a base do governo conseguiu impedir. Dois ex-dirigentes do INSS estão presos desde novembro e delações citam o filho do presidente como possível beneficiário do esquema. 

A esquerda tá desesperada... mas quem não deve não precisa temer!”

O deputado Cabo Junio Amaral disse: "Esquerdistas são assim: enchem a boca para falar de democracia, mas partem para a violência quando perdem no voto. No caso em questão, tentaram blindar envolvidos no roubo ao INSS".

O deputado Daniel Freitas disse: “BRIGA NA CPMI DO INSS! Esquerda perdeu a votação e nós conseguimos quebrar o sigilo do Lulinha. Desesperados pra blindar o filho do painho, partiram pra pancadaria. Esses são os democráticos e amorosos. Vergonha”.

O senador Sergio Moro disse: "a blindagem do Governo Lula sobre seu filho falhou. A CPMI do INSS quebra o sigilo fiscal e bancário do Lulinha e de sua amiga Roberta Luchsinger por suspeita de recebimento de propina do Careca do INSS'.

