FLÁVIO BOLSONARO E CARLOS REAGEM A NOVAS VIOLAÇÕES DE MORAES; PARLAMENTARES EXIGEM IMPEACHMENT E ANISTIA

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido a mais um procedimento hospitalar, na tentativa de amenizar os soluços constantes. O ex-vereador Carlos Bolsonaro relatou: “O início da madrugada de hoje foi de muita preocupação ao acompanhar meu pai. Sua pressão arterial estava altíssima e, mais uma vez, os médicos precisaram intervir para controlar o quadro e avaliar a possibilidade de uma nova cirurgia hoje para tentar cessar os soluços. Também foi iniciado o tratamento para a apneia do sono. São muitos desafios somados, e todos sabemos que, sem acompanhamento médico constante e cuidados rigorosos, sua vida fica seriamente ameaçada. Seguimos com fé, esperança e orações para que tudo ocorra bem”. Logo após o procedimento, Carlos acrescentou: “No quarto após mais uma cirurgia! Nem sei mais que número de procedimento é! O Velho é duro demais! Meu Deus!”.
O senador Flávio Bolsonaro disse:
“Hoje, eu e minha família participamos do culto na @lagoinhaorlandochurch e meditamos Apocalipse 21: Deus não faz remendos, Ele faz tudo novo.
Vivemos um momento especial de oração e ali senti de forma muito clara a presença de Deus. Entreguei a Ele a vida do meu pai, confiando que Ele conduzirá cada passo do próximo procedimento.
Creio no Deus que cura, que restaura e que sustenta. Ele é o médico dos médicos e vai restabelecer a saúde de Jair Bolsonaro.
Que o Senhor conduza o nosso próximo ano, renovando nossas forças, restaurando o que foi ferido e abrindo um novo tempo, segundo a Sua perfeita vontade”.
O jovem João Zambelli, filho da presa política de Moraes Carla Zambelli, disse:
“Hoje, o presidente Jair Messias Bolsonaro fará nova intervenção cirúrgica para tentar cessar os soluços
Estaremos em oração🙏🏼
"A oração feita com fé curará o doente; o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ele será perdoado." — Tiago 5:15”
O deputado Daniel Freitas compartilhou mensagem publicada por Michelle Bolsonaro e disse: “o presidente Bolsonaro não teve uma noite tranquila diante dos soluços ininterruptos. Juntemo-nos em oração pelo presidente e sua família”.
A mensagem de Michelle Bolsonaro relatava:
“Ontem foi realizado o procedimento anestésico no nervo frênico direito, e o do lado esquerdo está programado para segunda-feira.
Jair não teve uma noite boa; apresentou uma nova crise de soluços, iniciada por volta das 23h, que permaneceu até as 11h20 da manhã, sem pausas, o que lhe causou grande exaustão e elevação da pressão arterial.
Hoje, está com uma dieta ainda mais restrita. Deixei-o com o filho, Renan, e estou indo para casa, retornando mais tarde para passar a noite com ele. Continuem orando. Obrigada, e que Deus os abençoe!”
O vice-prefeito de São Paulo, Coronel Mello Araújo, questionou:
“O que fizeram com um brasileiro honesto, que carrega valores, que não roubou seu povo, que não quis tirar vantagem e aproveitar de seu cargo? Quanta injustiça continuam fazendo? Enquanto isso, muitos ficam milionários, aproveitando dos benefícios do cargo em proveito próprio. Este é o Brasil que não queremos mais!”
Parlamentares continuam retornando a Brasília em meio ao recesso, para o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes e outras ações. O deputado Luiz Lima disse:
“Não existe recesso quando o que está em jogo é o Brasil e a verdade!
Chegando em Brasília, com o amigo e deputado @carlosjordy e mais cerca de 50 parlamentares da oposição para apresentar ao Senado o pedido de afastamento do ministro Alexandre de Moraes.
Juntos pela justiça e pelo Brasil!”
Luiz Lima comentou:
“Desde 2003, na primeira posse de Lula, o Brasil vive um período de energia pesada, de decadência moral, institucional e até esportiva. Não é coincidência. Salvo breves respiros , como o impeachment da Dilma e o período do governo Bolsonaro, atravessamos mais de duas décadas marcadas por escândalos, corrupção e vergonha. O Brasil não ganha uma Copa desde 2002, o esporte definha e a esperança do povo foi sendo corroída pelo Mensalão, Petrolão, pelos esquemas das empreiteiras e, mais recentemente, pelo roubo contra aposentados do INSS em 2025.
Amanhã estarei em Brasília, no Salão Verde, às 16h, ao lado da oposição, apresentando ao Senado Federal o pedido de afastamento do ministro Alexandre de Moraes, para que fatos graves sejam apurados. O escândalo envolvendo o Banco Máster está se tornando mais um desses grandes e vergonhosos escândalos .
O Brasil precisa reagir. E eu não vou me calar”.
O advogado Andre Marsiglia apontou:
“É intrigante ver Moraes, em silêncio, ser defendido nas redes sociais por aquilo que até ontem ele chamaria de milícia digital.
Tem gente dizendo até mesmo que o contrato de 129 milhões foi feito por Inteligência Artificial e não existe”.
O senador Astronauta Marcos Pontes pediu ANISTIA AMPLA GERAL E IRRESTRITA. Ele disse:
“O ideal seria uma anistia ampla, porque o que estamos vendo no Brasil não é justiça, é excesso.
Ninguém aqui está defendendo vandalismo. Dano ao patrimônio público deve ser punido, sim.
Mas não com penas de 17 anos, como se fosse terrorismo ou atentado contra a vida. Isso não é proporcional, não é razoável e não é justo.
A chamada dosimetria ajuda a reduzir penas, mas precisamos dizer a verdade: estamos reduzindo penas de crimes que sequer existiram da forma como foram enquadrados. Conceitualmente, isso é errado. Humanamente, é cruel.
Enquanto alguns acham que “pode esperar”, pais, mães e filhos seguem presos, pagando com a própria vida e com a destruição das suas famílias. Quem acha normal essa demora deveria imaginar um parente seu nessa situação.
Essas pessoas não podem esperar. Justiça tardia é injustiça.E vale lembrar: o Brasil está olhando. O ano que vem é ano eleitoral, e a população sabe quem está trabalhando para corrigir excessos — e quem prefere fechar os olhos.
Seguirei lutando por justiça de verdade: com lei, com equilíbrio e com humanidade”.