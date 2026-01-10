O presidente dos EUA, Donald Trump, se pronunciou, ao lado do Secretário de Estado, Marco Rubio, do Secretário de Guerra, Pete Hegseth, do chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine, após a operação militar que capturou o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa. Trump e seus Secretários explicaram os detalhes da operação - que foi concluída sem nenhuma baixa entre soldados americanos - , e falaram sobre os próximos passos para o país. Trump afirmou que os EUA vão administrar a Venezuela até que haja condições para uma transição democrática. O presidente anunciou que empresas petrolíferas americanas investirão bilhões para recuperar a infraestrutura e gerar riquezas que financiarão a reconstrução do país, devolvendo aos venezuelanos democracia e justiça. O Secretário de Estado, Marco Rubio, enfatizou que Maduro teve inúmeras oportunidades de se retirar do poder voluntariamente e escolheu ficar, justificando a operação militar. Rubio apontou que há uma lição a ser aprendida por outros líderes que queiram brincar com os EUA, lembrando que Donald Trump é um presidente que age.
sábado, 10 de janeiro de 2026
PRONUNCIAMENTO URGENTE DE DONALD TRUMP, MARCO RUBIO, SECRETÁRIO DE GUERRA E GENERAL CAINE - MADURO, VENEZUELA
