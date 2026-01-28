NETANYAHU, EDUARDO E FLÁVIO BOLSONARO FAZEM PRONUNCIAMENTO IMPACTANTE EM ISRAEL - TIRANIA NO BRASIL

O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e pré-candidato à presidência, e seu irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro, exilado nos EUA, participaram da Segunda Conferência Internacional sobre o Combate ao Antissemitismo em Jerusalém, evento liderado pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que mencionou a presença dos dois irmãos no discurso inaugural.
O senador Flávio Bolsonaro lembrou que a relação do Brasil com Israel, que se estreitou no governo Jair Bolsonaro, agora está rompida devido às políticas antissemitas de Lula, e garantiu que, se for eleito, os laços entre os dois países serão retomados imediatamente. Flávio declarou que, se eleito, assinará, em janeiro de 2027, os Acordos de Isaac, propostos pelo presidente da Argentina, Javier Milei, nos moldes dos Acordos de Abraão criados pelo presidente americano Donald Trump. Eduardo Bolsonaro, por seu turno, denunciou a perseguição a que seu pai, Jair Bolsonaro, vem sendo submetido na tirania instalada no Brasil pelo PT em conjunção com o STF.