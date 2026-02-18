DONALD TRUMP, NETANYAHU E PRÍNCIPE HERDEIRO DO IRÃ FAZEM PRONUNCIAMENTOS URGENTES EM MEIO A PROTESTOS E REVOLUÇÃO

A população do Irã está promovendo uma verdadeira revolução, com protestos massivos que, diariamente, tomam as ruas de várias cidades do país, enfrentando uma brutal e violenta repressão do regime dos aiatolás. Iranianos e amigos em todo o mundo pedem e esperam uma intervenção estrangeira que ajude a população local a derrubar o regime.
O príncipe herdeiro do Irã, Reza Pahlavi, conclamou:
“Milhões de iranianos exigiram sua liberdade nesta noite. Em resposta, o regime no Irã cortou todas as linhas de comunicação. Desligou a internet. Cortou as linhas telefônicas fixas. Pode até tentar interferir nos sinais de satélite.
Quero agradecer ao líder do mundo livre, o presidente Trump, por reiterar sua promessa de responsabilizar o regime. É hora de outros, incluindo os líderes europeus, seguirem seu exemplo, romperem o silêncio e agirem de forma mais decisiva em apoio ao povo do Irã.
Conclamo-os a utilizar todos os recursos técnicos, financeiros e diplomáticos disponíveis para restaurar a comunicação ao povo iraniano, para que sua voz e sua vontade possam ser ouvidas e vistas. Não permitam que as vozes de meus corajosos compatriotas sejam silenciadas”.
Em seguida, Reza Pahlavi pediu a Donald Trump que esteja preparado para intervir no Irã:
“Sr. Presidente, esta é uma chamada urgente e imediata para sua atenção, apoio e ação. Ontem à noite, você viu os milhões de iranianos corajosos nas ruas enfrentando balas reais. Hoje, eles estão enfrentando não apenas balas, mas um blackout total de comunicações. Sem Internet. Sem linhas fixas.
Ali Khamenei, temendo o fim de seu regime criminoso nas mãos do povo e com a ajuda de sua poderosa promessa de apoiar os manifestantes, ameaçou as pessoas nas ruas com uma repressão brutal. E ele quer usar esse blackout para assassinar esses jovens heróis.
Eu convoquei o povo para as ruas para lutar por sua liberdade e para sobrecarregar as forças de segurança com o puro número de pessoas. Ontem à noite, eles fizeram isso. Sua ameaça a esse regime criminoso também manteve os bandidos do regime afastados. Mas o tempo é essencial. O povo estará nas ruas novamente em uma hora. Estou pedindo que você ajude.
Você provou e eu sei que você é um homem de paz e um homem de palavra. Por favor, esteja preparado para intervir e ajudar o povo do Irã.”
O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou: “o Irã está prestes a ver a LIBERDADE, talvez como nunca antes. Os EUA estão prontos para ajudar!!!”.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, divulgou uma mensagem logo após uma reunião emergencial de governo, na qual afirmou que Israel apoia os esforços do povo iraniano e anseia por um futuro em que os dois povos possam agir em conjunto.
O deputado licenciado Anderson Moraes mostrou imagens dos gigantescos protestos no Irã e disse: “Sabe qual a chance do PT e todos os movimentos de esquerda falarem sobre isso? Zeeeero! Pq? Não interessa para eles o bem das mulheres, interessa a serventia dentro de sua revolução genocida! Todos são massa de manobra, depois já era!!!”
O deputado Osmar Terra comentou o apagão provocado pelo regime iraniano: “Não vai adiantar cortar a iluminação, o povo do Irã tem luz própria!!”
O deputado Osmar Terra celebrou:
“Não é todos os dias, não é em todo lugar, mas existem alguns dias que, em algum lugar, a humanidade toma o destino em suas mãos!
Nossa homenagem ao extraordinário levante do povo iraniano contra a ditadura cruel dos Aiatolás. Lá estão sendo acesas as fogueiras que iluminam as noites da sua redenção !”
Osmar Terra acrescentou:
“Estados Unidos prestes a executar ação militar no Irã para proteger a população rebelada nas ruas. Segundo a agência Reuters. Israel entra em alerta máximo!
(..)
Toda a atenção no Irã. No décimo quinto dia de manifestações, e a energia cortada no centro das grandes cidades, o povo continua nas ruas, iluminando o caminho com os celulares… Uma intervenção americana pode acontecer a qualquer momento”.
O deputado estadual Bruno Souza questionou:
“Onde está o pessoal do “Palestina Livre”? Vidas iranianas não importam?
Os necrotérios iranianos estão lotados de corpos de manifestantes assassinados nas ruas pelo regime tirânico. Enquanto isso, silêncio na esquerda”.
O vereador Adrilles Jorge disse:
“Uma tirania Islâmica toma conta do Irã há décadas . Nos anos setenta , mulheres podiam ser livres , estudarem , trabalhar , andar e escolher suas vidas, seus maridos . Hoje lá as mulheres são submetidas à vontade de seus maridos, tem restrições jurídicas, políticas , de trabalho etc . Não tem esta das mulheres gostaram de ser consideradas cidadãs de segunda categoria. Elas eram obrigadas a ser submissas e oprimidas desta forma . Há sim culturas melhores que outras . E a liberdade humana e feminina é pressuposto para uma cultura melhor”.
O deputado Coronel Chrisóstomo lamentou a posição de Lula e seu regime:
“Lula firma acordo para “estreitar cooperação” com Irã após ataque de Trump na Venezuela. Em meio à forte manifestação popular iraniana nas ruas, para derrubar o regime islâmico, Lula firma acordo com um dos maiores inimigos dos EUA, o Irã, colocando o Brasil em uma situação irreversível perante a maior potência do mundo. Até quando agirá com tanta irresponsabilidade? O Brasil poderá sobrar forte retaliação. Lula é amante de ditadores. Cairão um por um!”