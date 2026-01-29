O presidente dos EUA, Donald Trump, viajou para o estado de Iowa, onde iniciou a campanha para as eleições legislativas de meio de mandato. Antes de embarcar no avião presidencial Air Force One, Trump conversou com repórteres e relatou que conversou com o presidente da Síria e que houve bons avanços naquele país. Trump não comentou declarações da presidente da Venezuela, reafirmando que as lideranças venezuelanas estão cooperando após a captura do ditador Nicolás Maduro e que os EUA vão recuperar aquele país. Ao chegar em Iowa, Trump visitou um restaurante a caminho do comício, quando conversou com cidadãos e foi intensamente aplaudido ao falar sobre as realizações de seu primeiro ano na presidência. No comício, Trump falou sobre todos os avanços conseguidos e enfatizou fortemente a necessidade de vencer as eleições de meio de mandato, para evitar retrocessos e continuar com as reformas que vem empreendendo e que já fizeram a economia americana crescer exponencialmente.
quinta-feira, 29 de janeiro de 2026
AO VIVO: PRONUNCIAMENTO URGENTE DE DONALD TRUMP - VENEZUELA, SÍRIA, IOWA, ELEIÇÕES, LIBERDADE
0 Comentários
Assinar: Postar comentários ( Atom )