O presidente Trump, dos EUA, concedeu uma entrevista coletiva após uma reunião com executivos de grandes empresas petrolíferas que devem investir na Venezuela, retomando a extração de petróleo para recuperar o país após a captura do ditador Nicolás Maduro. Questionado se Cuba pode ter o mesmo destino que a Venezuela, Trump explicou que Cuba era sustentada pela Venezuela, em troca do fornecimento de ajuda militar, e que isso não ocorre mais. O Secretário de Estado, Marco Rubio, apontou que Cuba tem um governo absolutamente incompetente e que, daqui para a frente, terá que escolher se terá um país ou se caminhará para o total colapso. Trump também respondeu sobre a proposta de anexar a Groenlândia, afirmando que a Rússia ou a China anexarão aquele território se ele não o fizer, e ele não permitirá isso. Trump comparou com o caso da Venezuela e afirmou que não quer nem a Rússia, nem a China, nem o Irã como vizinhos. Questionado sobre o Irã, Trump afirmou que há um movimento extraordinário da população em busca de mudanças, que está sendo monitorado de perto. Ele lembrou que já alertou os aiatolás que, se matarem manifestantes, os EUA estão preparados para agir com força, e explicou que isso não significa que os EUA invadirão o Irã, apenas que atacarão as lideranças 'onde dói'. Trump também falou sobre a guerra da Ucrânia, sobre o futuro da Venezuela, e sobre o prêmio Nobel da Paz.
quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026
TRUMP CHAMA A IMPRENSA PARA A 'ANÚNCIOS' EM MEIO A REUNIÃO EMERGENCIAL COM RUBIO - VENEZUELA, MADURO
0 Comentários
Assinar: Postar comentários ( Atom )