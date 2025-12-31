AO VIVO: DONALD TRUMP CONFIRMA ATAQUES À INFRAESTRUTURA DO CRIME NA VENEZUELA E FAZ GRAVE ALERTA AO IRÃ

Ao receber o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o presidente dos EUA, Donald Trump, concedeu uma breve entrevista coletiva, em que explicou que os dois líderes iriam discutir vários temas, inclusive a reconstrução de Gaza, o desarmamento do Hamas, a tensão com o regime iraniano, e a situação da Síria. Trump afirmou que, se o Irã voltar a se rearmar, seus mísseis e seu programa nuclear serão dizimados imediatamente. Trump também confirmou que já houve ataques a infraestrutura do narcotráfico na Venezuela.
Durante o almoço entre os dois líderes e suas equipes, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu colocou ao telefone um ministro israelense, que anunciou que o presidente Trump receberá o prêmio Israel pelos seus esforços pela paz, por sua amizade por Israel e pelo povo judeu, e pela sua luta contra o antissemitismo em todo o mundo. O ministro enfatizou que é a primeira vez que o prêmio é concedido a uma pessoa que não é israelense.