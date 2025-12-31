O presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, concederam uma entrevista coletiva após o encontro bilateral fechado que tiveram. Trump enfatizou que, após milhares de anos, agora há paz no Oriente Médio, graças à ação conjunta entre EUA e Israel que neutralizou a ameaça atômica do Irã. Trump afirmou que, se o Irã estiver tentando recriar suas armas, as novas tentativas serão obliteradas, em uma ação que poderá ser ainda mais potente do que a anterior. Trump também afirmou que o Hamas se comprometeu a se desarmar e, caso não se desarme em um prazo bem curto, as consequências serão realmente ruins para o grupo. Ele lembrou que quase 60 países participam do acordo de paz para o Oriente Médio e afirmou que ações contra o Hamas podem vir de qualquer um desses países, inclusive de países que já estiveram do lado do Hamas.
quarta-feira, 31 de dezembro de 2025
DONALD TRUMP FAZ PRONUNCIAMENTO URGENTE E CONCEDE COLETIVA - ALERTA AO IRÃ; DIÁLOGO COM ISRAEL; AÇÕES CONTRA O HAMAS
0 Comentários
Assinar: Postar comentários ( Atom )