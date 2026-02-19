CIDADÃOS E PARLAMENTARES REAGEM A CRIME ELEITORAL DE LULA E DENUNCIAM MANIPULAÇÕES SOBRE STF

Cidadãos se revoltaram com a cobertura da velha imprensa sobre o Supremo Tribunal Federal e seus abusos de poder, e questionaram o súbito interesse de ‘jornalistas’ que passaram os últimos sete anos validando os abusos de poder do ministro Alexandre de Moraes e seus aliados, e inclusive colaborando ativamente para os abusos.
O comentarista José Carlos Sepúlveda ironizou a “descoberta”, pela velha imprensa, de juristas que veem os abusos do ministro Alexandre de Moraes: “Não diga! De que universo paralelo estão chegando esses juristas? Agora, como num passe de mágica, descobrem que AM utiliza o aparato legal e repressor do Estado em "causa própria" e com abuso de poder. Há quanto tempo AM utiliza, fora da Constituição e da lei, o interminável inquérito das "fake news" para aí incluir todos os desafectos?”
O assessor Erick Salzer apontou: “O inquérito das fake news serviu de espada para calar, perseguir, prender e destruir tudo em nome da “democracia”. Os mesmos atores repetem o expediente e agora a mídia fingem espanto? Nunca foi justiça: sempre foi proteção de negócios escusos e imorais”.
O cidadão Marcio Carvalho alertou: “Devemos desconfiar de toda reportagem, principalmente da mídia que trabalha como assessoria de imprensa paga para defender ideologia, que começa com: "Especialistas alertam", "Juristas afirmam", mesmo que estejam falando momentaneamente a verdade. Os mesmos que "alertam" e "afirmam" hoje foram os que negaram ontem”.
O perfil D'agostin disse: “Essas atitudes de AM foram tomadas dentro do inquérito das fakenews. Ora, pela lógica, se isso está errado, então tudo desde o começo está errado.
Pq na grande mídia só dizem que os atos de agora são ilegais???”.
O diretor do Instituto Liberal, João Luiz Mauad, apontou: “Durante 7 anos, o inquérito foi necessário para “salvar a democracia”. De repente, virou “absurdo”. A única explicação é que a água subiu e já está batendo no bumbum”.
O cidadão J. Raymond disse: “Os juristas do Estadão são como os especialistas da Folha: dois veículos que gostam de dar o tapa com a mão do gato. Imprensa vira-lata”.
O cidadão Cristiano G. Fidelis afirmou: “O Estadão está com o seu editorial atrasado, a Direita brasileira vem gritando e denunciando há muito tempo os abusos do STF, e que uma hora chegaria na imprensa consorciada no mesmo inquérito do fim do mundo”.
O cidadão Wilton questionou: “só agora eles estão vendo? Isso está acontecendo desde 2019 e todos eles juntamente com vcs da grande midia foram a base e forma cúmplices da perseguição e prisões de pessoas Honestas e sem crimes, principalmente os do 8 de janeiro e o Presidente Bolsonaro”.
A cidadã Vânia Rosa disse: “Desde 2019, estão sambando na nossa cara. O tal inquérito é a cartinha na manga para perseguir quem denuncia essa bandalheira que tomou conta do "castelo" e de outras bandas”.
O cidadão Alexandre Augusto Panigassi Geraldini perguntou: “Estadão apóia faz tempo tudo que acontece nesta brasólia, AGORA DÁ RÉ?”
O perfil Frank73 questionou: “Só vêem agora? E as centenas de pessoas inocentes sem antecedentes presas e condenadas a mais de 15 anos de prisão sem terem cometido crime,por pura perseguição política ideológica? E todos os direitos constitucionais negados e essas pessoas, são o quê?”.
O perfil Rbraga publicou: “Os juristas viram somente agora o que pessoas que sequer são formadas em Direito, estão vendo há muito tempo. Tem base???”.
O perfil Raianalis perguntou: “O camarada tem 7 anos abusando do poder e os "juristas " só viram agr???”.
O perfil Nani Okada perguntou: “Estadão, onde vcs acharam esse jurista agora? Por que não acharam um desses desde 2019? (...) Estadao, este caso é similar ao aeroporto de Roma; aquele que vcs aplaudiram a atuação criminosa do xerife!”. Okada ironizou: “Mas Estadao, o Xerife está apenas “salvando a democracia”. ESTADO DE DIREITO! Hoje em dia o inquérito das Fake News virou fatídico da noite pro dia, porquê???🤡🤡🤡🤡vcs alimentaram este monstro!”. (...)