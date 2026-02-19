AO VIVO: PRONUNCIAMENTO URGENTE DO GOVERNO TRUMP - ULTIMATO AO IRÃ; ISRAEL, CHINA, VENEZUELA, COLETIVA

A porta-voz do presidente Trump, Karoline Leavitt, concedeu uma entrevista coletiva em que anunciou os últimos números da economia, apontando os incríveis progressos obtidos após receber uma ‘bagunça’ do governo Biden. Leavitt apontou que os esforços na área econômica tiveram ainda um impulso com a expulsão de imigrantes ilegais, o que contribuiu para diminuir os preços dos aluguéis. Karoline Leavitt anunciou que o presidente Donald Trump receberá líderes de todo o mundo para uma reunião do Conselho da Paz, e que já há promessas de contribuições da ordem de 5 bilhões de dólares para a reconstrução de Gaza. Leavitt respondeu às declarações do papa, que não quis entrar no Conselho da Paz alegando que o conselho estaria tomando funções da ONU. Leavitt afirmou que o governo americano considera que é uma decisão equivocada, e que o Conselho da Paz é um organismo internacional legítimo que já reúne cerca de 20 países e já está promovendo a paz no mundo. Em relação ao Irã, Karoline Leavitt afirmou que o presidente Trump sempre prefere soluções diplomáticas e sugeriu que o regime iraniano faça um acordo o quanto antes.
Karoline Leavitt levou a sala às gargalhadas ao reagir a um repórter que ironizou declarações de Trump, perguntando quando Trump teria sido alvo de acusações levianas de racismo. Karoline perguntou: "é uma piada, né?", e prometeu entregar um levantamento de acusações feitas ao presidente Trump, enfatizando que muitas das acusações haviam sido feitas por pessoas da velha imprensa presentes ali na sala.