O presidente dos EUA, Donald Trump, participou de uma cerimônia que comemora o Mês da História Negra, e que neste ano comemora seu centenário. Trump lamentou a morte do reverendo Jesse Jackson e convidou ao palco diversas lideranças negras, que agradeceram pelo que Trump fez por eles. Vários líderes explicaram que foram surpreendidos por Trump e afirmaram que, apesar de tudo o que se dizia sobre ele, Trump foi e é o melhor presidente que os negros já tiveram. Vários também repreenderam abertamente os repórteres da velha imprensa, que chegaram a ser alvo de intensas vaias durante o evento. Trump apresentou os números da economia, em especial o da criação de empregos, e destacou o impacto das ações em educação, apontando que, com a política de ‘América First’, todos poderão prosperar e realizar o sonho americano.
quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026
AO VIVO: PRONUNCIAMENTO DE DONALD TRUMP, PRESIDENTE DOS EUA - COLETIVA DE IMPRENSA [DUBLADO]
