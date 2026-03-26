AO VIVO: PRONUNCIAMENTO URGENTE DA PORTA-VOZ DE DONALD TRUMP - COLETIVA DE IMPRENSA - GUERRA COM O IRÃ

A porta-voz do presidente Trump, Karoline Leavitt, concedeu uma entrevista coletiva na qual anunciou que a data da viagem de Trump à China já foi confirmada e que Trump irá a Pequim nos dias 14 e 15 de maio. Ela informou que, após essa visita, o presidente da China também visitará os EUA, ainda neste ano. Leavitt afirmou que, com o retumbante sucesso militar dos EUA em dizimar o Irã militarmente, representantes do Irã se dispuseram a negociar, e alertou: “Os elementos remanescentes do regime iraniano têm mais uma oportunidade de cooperar com o presidente Trump, abandonar permanentemente suas ambições nucleares e parar de ameaçar os Estados Unidos e seus aliados. A preferência do presidente é sempre a paz. Não há necessidade de mais mortes e destruição. Mas se o Irã não aceitar a realidade do momento atual, se não entender que foi derrotado militarmente e continuará sendo, o presidente Trump garantirá que o regime seja atingido com mais força do que jamais foi. O presidente Trump não está blefando e está preparado para desencadear o inferno. O Irã não deve cometer outro erro de cálculo.
O último erro de cálculo custou-lhes a alta cúpula, a marinha, a força aérea e o sistema de defesa aérea. Qualquer violência a partir deste ponto será porque o regime iraniano se recusou a entender que já foi derrotado e se recusou a chegar a um acordo”.