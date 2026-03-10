O presidente dos EUA, Donald Trump, concedeu uma coletiva para falar sobre a situação da operação Fúria Épica no Irã. Trump afirmou que a operação está muito adiantada em relação ao cronograma, e que a maior parte das forças iranianas já está destruída. Trump afirmou que a marinha iraniana já praticamente não existe mais, com mais de 50 navios afundados. O presidente também afirmou que dois níveis de liderança foram dizimados, e que a operação vai continuar até que haja uma rendição. Trump lembrou que o regime iraniano era um regime maligno que pretendia atacar os países vizinhos, destruir Israel e dominar o Oriente Médio, além de, possivelmente, atacar países europeus e os EUA, e afirmou estar convencido de que o Irã teria atacado se não tivesse sido atacado primeiro. Trump disse que, mesmo depois da operação Martelo da Meia-Noite, que destruiu o programa nuclear iraniano, o regime continuou produzindo grandes quantidades de mísseis balísticos enquanto tentava reconstruir sua capacidade nuclear em um local protegido. Trump respondeu a uma série de perguntas, reafirmando que a operação está sendo um enorme sucesso, graças à superioridade das forças armadas americanas.
terça-feira, 10 de março de 2026
AO VIVO: COLETIVA DE IMPRENSA URGENTE DE DONALD TRUMP - GUERRA COM O IRÃ, FÚRIA ÉPOCA, ISRAEL, FORÇAS ARMADAS
