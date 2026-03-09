URGENTE: Relator da CPMI desafia Moraes e Toffoli a prendê-lo e desabafa: ‘estamos em uma ditadura judicial’

O deputado Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS, desabafou sobre mais uma ocasião em que os depoentes não compareceram à CPMI, blindados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que tem membros envolvidos no escândalo do banco Master. O deputado expôs o absurdo da atuação do ministro Flávio Dino, blindando o filho de Lula, e disse: “esta Casa está desmoralizada. 24 horas depois de sua decisão, vem o Dino - nomeado por Lula - e, para salvar Lulinha, em 25 horas dá uma decisão que salva Roberta Luchsinger”.
O deputado disse: “esse Brasil não está normal, não. Muitos irão tombar (...) Mas essa covardia de ficar calado eu não tenho. O Brasil precisa saber: esses tempos não são normais”.
O deputado Alfredo Gaspar ironizou a narrativa segundo a qual o ministro Alexandre de Moraes teria “salvado a democracia”, e disse: “se por acaso ele salvou o Brasil de uma ditadura, isso não dá o direito do que nós vamos ver agora”. O deputado mostrou imagens do ministro e do dono do banco Master, apresentou indícios de que eles tinham contato, e disse: “este é um mafioso, e este é um herói (para alguns). O mafioso pagou para a família do herói 80 milhões de reais. (...) O mafioso deve satisfação? Não. O mafioso faz isso mesmo. Quem deve satisfação é este aqui, que colocou inocentes na cadeia”.
Gaspar disse: “eu posso receber a PF amanhã na minha casa, mas vai ser por uma perseguição. Se fosse eu que tivesse recebido milhões de reais, eu estaria preso. Alexandre de Moraes está com débito em relação ao Brasil”. O deputado acrescentou: “antes de desmentir, o ministro fez uma acusação contra a CPMI”.
O deputado afirmou: “Alexandre de Moraes, pode mandar me prender. Meus filhos vão saber que eu estou sendo preso mesmo sendo um homem honrado. O Brasil deveria ter vergonha e o Senado deveria instalar uma CPI para apurar as relações de Moraes e Toffoli com um mafioso”. Ele lembrou: “tem deputado e senador sendo perseguido porque tem opinião. Mas o que aconteceria se recebessem milhões?”.
Ele lamentou: “na minha concepção, não vai acontecer nada com Alexandre de Moraes, mas eu não podia deixar de expressar minha indignação”. Alfredo Gaspar lembrou que o governo Lula e seus aliados no Congresso agiram constantemente para sabotar os trabalhos da CPMI. O deputado disse: “estamos em uma ditadura judicial. A CPMI está sendo tolhida de mostrar mais roubo e safadeza. Mas nós vamos lutar”.
Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros.
Quem controla a informação controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas.
A renda de mais de 20 meses do trabalho da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luís Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do Youtube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe por meio do PIX cujo QR Code está visível na tela ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize PIX, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. PIX: ajude@folhapolitica.org
Todo o faturamento gerado pela Folha Política por mais de 20 meses está bloqueado por ordem do TSE. Ajude a Folha Política a continuar o seu trabalho. Doe por meio do PIX: ajude@folhapolitica.org
Depósitos / Transferências (Conta Bancária):
Banco Inter (077)
Agência: 0001
Conta: 10134774-0
Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)
CNPJ 20.010.215/0001-09
-
Banco Itaú (341)
Agência: 1571
Conta: 10911-3
Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)
CNPJ 20.010.215/0001-09