BENJAMIN NETANYAHU FAZ PRONUNCIAMENTO URGENTE EM MEIO À GUERRA DE EUA E ISRAEL CONTRA O IRÃ

O Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, divulgou uma mensagem ao povo de Israel pelo Dia da Independência, quando expôs o sucesso da operação conjunta com os EUA contra o regime iraniano e falou sobre as consequências desse sucesso para a existência e permanência do Estado de Israel. Netanyahu listou dez grandes vitórias contra o Irã:
reviravolta estratégica: ‘Antes dessas duas operações, o Irã buscava nos sufocar. Hoje, somos nós que o estamos sufocando. O regime dos aiatolás no Irã está mais fraco do que nunca, e o Estado de Israel está mais forte do que nunca’.
“despertamos o mundo para o perigo que o Irã representa para toda a humanidade”.
“antes das operações, lutávamos contra o Irã sozinhos. Hoje, lutamos ombro a ombro com os Estados Unidos, em uma cooperação histórica sem precedentes. (...) Não só fortalecemos a aliança com os EUA, como também estamos criando novas alianças com países importantes da região contra a ameaça iraniana compartilhada”.
“abalamos os alicerces do regime terrorista, que antes das operações parecia todo-poderoso. Hoje, após a operação “Leão Ascendente” e os protestos que se seguiram no Irã, e após os golpes devastadores que desferimos no Irã na operação “Leão Rugidor”, sacudimos esse regime. E digo a vocês: mais cedo ou mais tarde, ele está destinado a cair”.
“desferimos um golpe severo e removemos de sobre nossas cabeças duas ameaças existenciais. Antes das duas operações, o Irã corria para desenvolver armas nucleares e dezenas de milhares de mísseis balísticos. Na operação “Leão Ascendente”, afastamos a ameaça imediata de o Irã se armar com armas nucleares e mísseis balísticos em grande quantidade. Na operação “Leão Rugidor”, obtivemos um sucesso complementar ao destruir a capacidade industrial do regime de produzir esses instrumentos de destruição”.
“quebramos o poder dos exércitos terroristas do Irã que nos cercavam”
“estabelecemos zonas de segurança profundas além de nossas fronteiras. Em Gaza — em mais da metade do território da Faixa. Na Síria — da cordilheira do Hermon até o Yarmouk. E no Líbano — em uma ampla zona-tampão que impede a ameaça de invasão e afasta o risco de disparos de mísseis antitanque contra nossas comunidades”.
“mudamos nosso conceito de segurança. Agora somos nós que atacamos e tomamos a iniciativa, e somos nós que surpreendemos nossos inimigos”.
“provamos que nosso sistema de defesa aérea é o melhor do mundo”.
“mostramos a maravilhosa resiliência do Povo de Israel e da economia israelense, que, mesmo em tempos de guerra, está batendo recordes”.
Netanyahu afirmou que todas as vitórias só foram possíveis graças à força e à resiliência do povo de Israel e disse: “A herança de Israel e nosso direito à nossa terra são o que sustentou nossos pais e o que nos sustenta hoje. O povo permanece firme, e todos nós somos chamados a continuar firmes.E assim, com a ajuda de Deus, garantiremos a eternidade de Israel”.