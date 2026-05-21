O presidente dos EUA, Donald Trump, convidou repórteres da velha imprensa para visitarem as obras do salão de baile que está sendo construído ao lado da Casa Branca e respondeu a perguntas sobre o próprio salão, a guerra do Irã e outros temas. Trump explicou que o salão é a parte visível acima de um complexo militar e de segurança que inclui vários andares subterrâneos e que o prédio será virtualmente inabalável. Ele também afirmou que, no telhado, haverá uma espécie de “porto de drones”, com capacidade virtualmente ilimitada e com visão para a maior parte de Washington DC. Questionado sobre sua postagem que dizia que desistiu de um grande ataque ao Irã na véspera, a pedido de países do Oriente Médio, Trump disse que estava a cerca de uma hora do ataque quando decidiu dar essa oportunidade para um acordo, lembrando: “já ouvi isso antes com essas pessoas, e depois elas mudam de ideia”. Ele afirmou que novos ataques podem ser necessários, e que isso deve ser resolvido muito em breve. Questionado sobre uma suposta impopularidade da guerra, Trump disse que, quando se explica aos cidadãos o risco de um Irã com armas nucleares, eles compreendem. Ele disse: “precisa explicar, mas eu estou muito ocupado. Quando as pessoas entendem, é uma coisa muito popular. Mas, sendo popular ou não, eu tenho que fazer isso, porque eu não vou deixar o mundo explodir enquanto eu estou no comando. Não vai acontecer”.
quinta-feira, 21 de maio de 2026
AO VIVO: DONALD TRUMP FAZ PRONUNCIAMENTO URGENTE E REAGE A MANIPULAÇÕES: ATAQUE AO IRÃ, GUERRA, DRONES, ARMAS NUCLEARES
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