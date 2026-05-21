AO VIVO: DONALD TRUMP CONCEDE COLETIVA DE IMPRENSA URGENTE - GUERRA, GEOPOLÍTICA, CHINA, CUBA, IRÃ, TIRANIA, FRAUDES

Ao anunciar uma grande expansão do site TrumpRX, que apresenta os preços mais baixos de remédios nos EUA, o presidente americano, Donald Trump, respondeu a perguntas de repórteres da velha imprensa, sobre a guerra do Irã e vários outros temas. Questionado sobre sua postagem anunciando que havia cancelado um grande ataque ao Irã a pedido de países do Oriente Médio, Trump disse: “vários países entraram em contato comigo. Íamos realizar um ataque muito grande amanhã, e adiamos por alguns dias. Talvez para sempre, mas possivelmente por alguns dias. Porque houve discussões muito importantes com o Irã. Vamos ver o que vai dar. Recebi pedidos da Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos e outros países sobre a possibilidade de adiar a decisão por dois ou três dias, porque eles acreditam estar muito perto de um acordo. Se conseguirmos chegar a um acordo sem que uma arma nuclear caia nas mãos do Irã, e se eles ficarem satisfeitos, provavelmente nós também ficaremos. Informamos Israel. Informamos outras pessoas no Oriente Médio que estiveram envolvidas conosco. É um desenvolvimento muito positivo, mas veremos se resultará em algo concreto. Já houve momentos em que achávamos estar muito perto de fechar um acordo e não deu certo. Desta vez, porém, é um pouco diferente. Continuamos prontos para amanhã, que será um grande evento. Não era algo que eu queria fazer, mas não temos escolha, porque não podemos deixar o Irã ter uma arma nuclear”. O presidente Trump também falou sobre a criação de um fundo de 1,7 bilhão de dólares para indenizar as pessoas injustiçadas pelo 6 de janeiro. Trump disse: “isso é um reembolso para pessoas que foram tratadas de forma horrível. É uma medida contra a instrumentalização política. Elas foram perseguidas. Em alguns casos, foram presas injustamente. Pagaram honorários advocatícios sem ter os recursos. Faliram. Suas vidas foram destruídas. E elas tinham razão, foi um período terrível na história do nosso país. O Departamento de Justiça trabalhou muito nisso. Houve inúmeras outras ocasiões semelhantes ao longo dos anos, mas essas pessoas foram perseguidas e tratadas com brutalidade por um sistema corrupto, comandado por pessoas corruptas. E elas estão sendo reembolsadas por seus honorários advocatícios e por tudo o que tiveram que suportar”.
quinta-feira, 21 de maio de 2026
AO VIVO: DONALD TRUMP CONCEDE COLETIVA DE IMPRENSA URGENTE - GUERRA, GEOPOLÍTICA, CHINA, CUBA, IRÃ, TIRANIA, FRAUDES
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