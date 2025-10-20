Deputado analisa ação de Trump na América Latina e faz alerta a Lula: ‘não precisa ser gênio para saber quem é o próximo alvo’

Durante pronunciamento ao vivo pelas redes sociais, o deputado federal Maurício Marcon analisou a evolução política na América Latina e fez previsões para o Brasil nos próximos meses e nas próximas eleições. O deputado expôs o caso de Filipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, em que documentos foram falsificados para justificar a sua prisão a mando do ministro Alexandre de Moraes. Marcon ressaltou que as revelações complicam a situação de Moraes, que já foi sancionado pelos EUA por suas reiteradas violações de direitos humanos, e agora pode até ser condenado pelo uso de documentos falsos.
Marcon expôs que a perseguição política está sendo reconhecida pelos EUA e punida através das tarifas impostas por Trump. O deputado lembrou que Lula enviou seu ministro de Relações Exteriores para conversar com o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e não houve absolutamente nenhuma alteração na relação comercial entre os dois países.
O deputado Maurício Marcon explicou as mudanças que estão ocorrendo na América Latina e que devem impactar o Brasil. Ele lembrou que as tropas americanas estão próximas à Venezuela e ponderou que a ditadura de Maduro pode cair muito brevemente. Marcon prosseguiu ponderando que o presidente americano, Donald Trump, já escolheu seu “próximo alvo”, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e cortou o financiamento para aquele país, além de declarar que Petro é aliado de organizações criminosas, tratadas pelos EUA como organizações terroristas. O deputado lembrou ainda as revelações do general Carvajal sobre o financiamento ilegal de campanhas eleitorais com dinheiro desviado da estatal venezuelana de petróleo, e fez uma previsão: “num segundo momento, depois de derrubar o Maduro e o Petro, acho que todo mundo imagina qual seja o próximo alvo e não precisa ser um gênio para a gente saber qual o seu próximo alvo”.
Maurício Marcon mostrou a virada à direita que está ocorrendo na América Latina, com os países optando por derrotar os esquerdistas. O deputado afirmou: “o Lula vai ficar isolado no Brasil, porque a eleição aqui é em novembro do ano que vem. Ele estará cercado de países de direita, totalmente cercado e, obviamente, ele será o próximo alvo dos Estados Unidos. Não, obviamente, militarmente. Mas a gente sabe que o Biden, por exemplo, ajudou na eleição do Lula a pedido do próprio Barroso, ex ministro Barroso. Isso foi dito pelo próprio Barroso. Então vejam vocês que os Estados Unidos está colocando ordem na bagaça aqui na América”.
Todo o faturamento gerado pela Folha Política por mais de 20 meses está bloqueado por ordem do TSE. Ajude a Folha Política a continuar o seu trabalho. Doe por meio do PIX: ajude@folhapolitica.org
Depósitos / Transferências (Conta Bancária):
Banco Inter (077)
Agência: 0001
Conta: 10134774-0
Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)
CNPJ 20.010.215/0001-09
-
Banco Itaú (341)
Agência: 1571
Conta: 10911-3
Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)
CNPJ 20.010.215/0001-09