Em meio a gravíssimas revelações de Tagliaferro contra Moraes, parlamentares se mobilizam por anistia

Com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por um tribunal de exceção, diversos parlamentares aumentaram a mobilização por uma anistia ampla, geral e irrestrita para os presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
O deputado Tenente-Coronel Zucco apontou várias razões pelas quais acredita que a anistia pode ser pautada e aprovada em breve, inclusive as mega manifestações em todo o país, as revelações do ex-assessor de Moraes, Eduardo Tagliaferro, e o voto do ministro Luiz Fux, que escancarou as ilegalidades no processo que levou à condenação de Bolsonaro e seu entorno.
Zucco disse: “o ambiente político também mudou”, lembrando que partidos estão abandonando a base do governo Lula e passaram a apoiar a anistia. Ele disse: “a oposição já tem hoje os votos necessários para aprovar o requerimento de urgência”.
O deputado Sanderson, por seu turno, enfatizou o nível das ilegalidades que já foram e estão sendo reveladas nos processos do ministro Alexandre de Moraes. Sanderson explicou que Moraes, além de ter ódio manifesto dos réus, também se coloca como vítima, promotor, investigador, e juiz.
