Em meio a gravíssimas revelações de Tagliaferro contra Moraes, parlamentares se mobilizam por anistia


Com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por um tribunal de exceção, diversos parlamentares aumentaram a mobilização por uma anistia ampla, geral e irrestrita para os presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. 

O deputado Tenente-Coronel Zucco apontou várias razões pelas quais acredita que a anistia pode ser pautada e aprovada em breve, inclusive as mega manifestações em todo o país, as revelações do ex-assessor de Moraes, Eduardo Tagliaferro, e o voto do ministro Luiz Fux, que escancarou as ilegalidades no processo que levou à condenação de Bolsonaro e seu entorno. 

Zucco disse: “o ambiente político também mudou”, lembrando que partidos estão abandonando a base do governo Lula e passaram a apoiar a anistia. Ele disse: “a oposição já tem hoje os votos necessários para aprovar o requerimento de urgência”. 

O deputado Sanderson, por seu turno, enfatizou o nível das ilegalidades que já foram e estão sendo reveladas nos processos do ministro Alexandre de Moraes. Sanderson explicou que Moraes, além de ter ódio manifesto dos réus, também se coloca como vítima, promotor, investigador, e juiz. 

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo, e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. 

