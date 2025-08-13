URGENTE: Marco Rubio anuncia novas sanções do Governo Trump a autoridades brasileiras por financiamento da ditadura cubana

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, anunciou que sancionou autoridades brasileiras por sua participação no programa Mais Médicos, do governo Dilma, que era um esquema de trabalho forçado de médicos cubanos. Marco Rubio anunciou: “os Estados Unidos estão expandindo suas políticas de restrições de vistos relacionados com Cuba. O Departamento de Estado tomou medidas para restringir a emissão de vistos para autoridades e indivíduos de Cuba e de outros países que foram cúmplices do programa de exportação de trabalho forçado. Nós responsabilizaremos o regime cubano por oprimir seu povo, e também aqueles que lucraram com o trabalho forçado”.
Marco Rubio acrescentou: “o Departamento de Estado também tomou medidas para revogar vistos e impor restrições de vistos a várias autoridades governamentais brasileiras, além de ex-funcionários da OPAS (Organização Panamericana de Saúde), que foram cúmplices do esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano. O programa Mais Médicos foi um golpe diplomático inescrupuloso de ‘missões médicas’ estrangeiras”.
O Departamento de Estado também divulgou um comunicado:
Revogação e restrições de vistos a autoridades do governo brasileiro e ex-funcionários da OPAS envolvidos no esquema de exportação de mão de obra do regime cubano
Declaração à imprensa
13 de agosto de 2025
Hoje, o Departamento de Estado tomou medidas para revogar vistos e impor restrições de visto a vários funcionários do governo brasileiro, ex-funcionários da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e seus familiares, por sua cumplicidade com o esquema de exportação de mão de obra do regime cubano no programa Mais Médicos. Esses funcionários foram responsáveis ou estiveram envolvidos em facilitar o esquema coercitivo de exportação de mão de obra do regime cubano, que explora trabalhadores médicos cubanos por meio de trabalho forçado. Esse esquema enriquece o regime cubano corrupto e priva o povo cubano de cuidados médicos essenciais.
Como parte do programa Mais Médicos do Brasil, esses funcionários usaram a OPAS como intermediária com a ditadura cubana para implementar o programa sem seguir os requisitos constitucionais brasileiros, burlando as sanções dos EUA contra Cuba e, de forma consciente, pagando ao regime cubano valores que pertenciam aos profissionais médicos cubanos. Dezenas de médicos cubanos que atuaram no programa relataram ter sido explorados pelo regime cubano como parte dele.
O Departamento revogou os vistos de Mozart Julio Tabosa Sales e Alberto Kleiman, ambos atuantes no Ministério da Saúde do Brasil durante o programa Mais Médicos e que desempenharam papel no planejamento e implementação do programa. Nossa ação envia uma mensagem inequívoca de que os Estados Unidos promovem a responsabilização daqueles que possibilitam o esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano."
As pessoas mencionadas no comunicado do Departamento de Estado são o atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Julio Tabosa Sales, e o coordenador-geral da COP30, Alberto Kleiman.
O deputado Marcel van Hattem parabenizou o Secretário Marco Rubio, dizendo: “Muito bom! Venho denunciando essa fraude há anos: cubanos trabalharam como escravos no Brasil, enquanto seus salários eram desviados para financiar o regime autoritário de Castro. O PT, partido de Lula e Dilma, é parte de uma organização criminosa internacional!”.
O advogado Nelson Paffi disse:
“Lembram-se dos médicos cubanos?
Trabalharam por aqui mas quem recebia o dinheiro era a ditadura do Fidel Castro.
E os médicos praticamente nada recebiam.
Os Estados Unidos entendem que o uso dos médicos foi lavagem de dinheiro para sustentar Cuba”.
O ex-deputado estadual Douglas Garcia se manifestou em vídeo e disse: “Marco Rubio anuncia revogação de vistos de funcionários brasileiros envolvidos no esquema corrupto do programa Mais Médicos. O OPAS e o Ministério da Saúde finalmente sendo expostos pelo financiamento da ditadura cubana! SANCIONA MAIS, DONALD TRUMP!”
O deputado estadual Felipe Camozzato também se manifestou em vídeo, explicando as sanções impostas aos funcionários dos governos petistas.
O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, em vídeo, apontou que as sanções por ações do governo Dilma devem servir como alerta aos agentes do atual regime, por mostrarem que sair do cargo não será suficiente para sair do radar das sanções americanas.
O programa Mais Médicos foi criado no governo Dilma e os médicos foram bruscamente retirados do Brasil quando Bolsonaro foi eleito. A Folha Política denunciou, desde aquela época, as violações de direitos humanos no âmbito do programa de mão-de-obra escrava.
Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura, em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos, tribunais de exceção, e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política, e também de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ministro Luís Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica.
Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há mais de 10 anos mostra os fatos da política brasileira, e pode ajudar o jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize PIX, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix: ajude@folhapolitica.org
Nossa renda está bloqueada por ordem do TSE.
Ajude a Folha Política a continuar o seu trabalho. Doe por meio do PIX: ajude@folhapolitica.org
Depósitos / Transferências (Conta Bancária):
Banco Inter (077)
Agência: 0001
Conta: 10134774-0
Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)
CNPJ 20.010.215/0001-09
-
Banco Itaú (341)
Agência: 1571
Conta: 10911-3
Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)
CNPJ 20.010.215/0001-09