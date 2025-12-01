FLÁVIO, EDUARDO E CARLOS BOLSONARO SE UNEM A SENADORES PARA ENFRENTAR MORAES E EXIGIR ANISTIA

O domingo foi marcado por manifestações pela anistia aos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes e por pedidos pela liberdade de Bolsonaro e outros perseguidos.
O senador Flávio Bolsonaro disse: “A prisão injusta de Jair Bolsonaro é uma afronta à Constituição. O brasileiro deveria ter o direito de escolher em quem votar”.
O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou: “A anistia não é simplesmente uma pauta prioritária, é condição necessária de existência política. Fiquem atentos aos posicionamentos de cada político hoje, pois amanhã eles pedirão o seu voto”.
O vereador Carlos Bolsonaro disse: “O sistema, por meio de seus braços e da velha imprensa, tenta todos os dias - em vão - quando não estimular o assassinato, descredibilizar Jair Bolsonaro. É a preparação para mais um ato do velho teatro das tesouras, onde apenas trocam a banda da bunda, seguindo o velho roteiro da prudência e sofisticação”.
O senador Eduardo Girão transformou o lançamento de sua pré-candidatura ao governo do Ceará em um ato contra a tirania e disse:
“GRATIDÃO CONSERVADORES: TMJ P/ REDENÇÃO DO CEARÁ E DO BRASIL
#anistiajá
Viva a direita, viva a LIBERDADE!
A capital cearense Fortaleza sediou, agora há pouco, um evento que transcendeu uma pré-candidatura ao governo da “Terra da Luz”, e sim um grande ato em favor dos perseguidos políticos de nosso País! Precisamos interromper urgentemente o ciclo de injustiça e intimidação para reencontrar o caminho da Paz, da Esperança em dias melhores.
Em todo o Brasil, o medo tomou conta da população, mas há filhos da terra que se recusam a aceitar que esse é o destino da nossa Pátria, que está destinado à Luz e à prosperidade.
Nós acreditamos que o “Coração do Mundo, Pátria do Evangelho” tem jeito, e que tem tudo para viver um novo tempo, guiado por coragem, princípios e boas ideias.
É c/ esse propósito que parlamentares conservadores e verdadeiramente de direita, deram um passo à frente, reafirmando nossa disposição de servir, dialogar e reconstruir o q as sombras tentam calar! Paz & Bem
O vice-prefeito de São Paulo, Coronel Mello Araújo, se manifestou em vídeo e disse:
“Estamos de Luto!
Só vamos sair deste luto depois de pautar a anistia, não deve ter outro assunto, não deixem parte da imprensa querer ditar o jogo, nosso problema são os presos do 8 de janeiro, são os generais que tiveram a carreira exemplar e agora estão presos, é o nosso Presidente @jairmessiasbolsonaro .
Se ele estivesse solto vários destes políticos estariam correndo atrás dele por uma foto, uma imagem e agora muitos viram a cara, tem vergonha de falar, querem se distanciar .
Vamos unir nosso país por uma única pauta. ANISTIA! #voltabolsonaro , #bolsonarolivre , #anistia8dejaneirojá”
O deputado General Girão disse:
“A Justiça manda soltar Daniel Vorcaro, acusado de envolver R$ 12 bilhões em rombo. Já Bolsonaro, sem nunca ter roubado e sem condenação por corrupção, segue preso como “inimigo público”. A seletividade judicial no Brasil é tão gritante que já perdeu qualquer vergonha”.
O deputado José Medeiros apontou: “Hoje o Brasil não tem muita diferença da Venezuela, ambos os governos possuem os mesmos aliados, ambos tem presos políticos, ambos tem Donald Trump como desafeto, ambos tem um consórcio político entre governo e suprema corte.”
O senador Jorge Seif Jr. disse:
“Tenho falado com clareza: o Brasil vive um momento em que parte do sistema tenta silenciar vozes que pensam diferente. A Constituição nos garante liberdade de expressão, e nenhum poder pode se colocar acima dela.
Quando denuncio as arbitrariedades cometidas, não o faço por interesse pessoal, mas por convicção, porque acredito em um Deus acima de todo poder humano e em um país que precisa resgatar o equilíbrio entre as instituições.
O Senado Federal tem a responsabilidade de exercer seu papel de fiscalização e de garantir que os pesos e contrapesos da República funcionem. Ficar em silêncio diante de abusos é ser conivente com eles”.
O deputado Helio Lopes disse: “Milionários conseguem habeas corpus em poucas horas, enquanto brasileiros comuns, senhorinhas com a Bíblia na mão são tratadas como ameaça ao regime. Esse é o Brasil dominado pela esquerda”.
Hélio Lopes disse ainda: “Depois de sobreviver a uma facada em plena campanha presidencial, Bolsonaro agora enfrenta uma prisão que coloca novamente sua vida em risco. O tratamento que ele vem recebendo não tem qualquer precedência no Brasil, restrições absurdas, exposição desnecessária e um ambiente totalmente desfavorável à sua integridade física”.
O senador Magno Malta disse: “Deus não nos chamou para o medo, mas para a coragem! O Brasil enfrenta dias sombrios, e a injustiça avança quando o povo de bem se cala. Não dá para viver como se nada estivesse acontecendo. O preço da omissão será alto demais.
Não fique inerte! O cerco se fecha a cada dia, e amanhã pode ser você, pode ser qualquer um de nós. De que lado você vai ficar? O lado da coragem ou da covardia? O Brasil precisa de você agora”.
Magno Malta publicou:
“Eu venho repetindo isso todos os dias porque as feridas das famílias dos perseguidos políticos continuam abertas. Quase três anos se passaram e a dor continua ali, viva, latejando, lembrando ao Brasil que inocentes foram arrancados de suas casas, condenados sem provas e tratados como inimigos por aqueles que deveriam proteger a justiça. E eu não vou permitir que esse assunto seja empurrado para debaixo do tapete.
Tenho visitado famílias, falado com mães que não conseguem dormir, pais que perderam seus empregos lutando por seus filhos, jovens que tiveram a vida interrompida por um processo injusto. Estive nas mobilizações, nos corredores do Congresso, reunido com parlamentares, fazendo o que é necessário para manter essa pauta respirando, porque se nós ficarmos um único dia em silêncio, a injustiça avança.
O Brasil não pode esquecer o que já conquistamos. Já enfrentamos com firmeza a narrativa criminosa que tentaram construir, já expomos contradições, já derrubamos mentiras, já colocamos esse tema onde ele deve estar: no centro do debate nacional. Nada disso foi fácil. Foi luta, foi coragem, foi fé.
Agora eu faço um chamamento aos parlamentares, a todos aqueles que dizem defender a verdade e a liberdade. Não deixem esse assunto morrer. Não abandonem essas famílias. Não permitam que o peso da caneta de poucos continue destruindo vidas. A anistia já é um dever moral, espiritual e patriótico. É a reparação mínima diante de tanta injustiça.
Eu sigo firme, sem recuar. Enquanto houver um inocente pagando por aquilo que não fez, eu vou levantar minha voz. A anistia é urgente e precisa acontecer agora”.
A possibilidade de uma fuga do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, para ou pelo Brasil, segue no radar. O deputado Bibo Nunes disse:
“O Brasil não pode ser esconderijo de ditadores
🚨 Fortes indícios apontam que Nicolás Maduro pode ter fugido para o Brasil!
Diante das ameaças e pressões dos EUA, tudo indica que o ditador venezuelano não está mais em Caracas — e há rumores de que ele possa estar em solo brasileiro.
E aí surge a pergunta que o Brasil inteiro quer fazer:
👉 Será que o DESCONDENADO Lula vai dar asilo político para esse ditador?
Nada seria surpresa em um governo que vive defendendo tiranos, bajulando regimes autoritários e isolando o Brasil do mundo livre”.
O deputado General Pazuello avisou:
“ALERTA MÁXIMO
O avião de Maduro pousou na fronteira e ele pode já estar em território brasileiro. A pergunta que não quer calar é simples: isso aconteceu com aval do governo? O Brasil está abrindo as portas para um ditador acusado de narcoterrorismo, perseguição política e violações sistemáticas de direitos humanos?
Se isso se confirmar, o governo em Brasília está colocando a nação em risco — e transformando o nosso território em um alvo direto para uma eventual ação militar dos EUA contra Maduro”.