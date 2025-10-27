Trump e parlamentares dos EUA e do Brasil comemoram vitória acachapante de Milei: ‘derrota do flagelo socialista’

A vitória acachapante do partido de Javier Milei na Argentina, nas eleições parlamentares que ocorrem na metade do mandato presidencial, surpreendeu aos que acreditam na velha imprensa e foi motivo de comemoração.
O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou, em sua rede social: “parabéns ao presidente Javier Milei por sua vitória esmagadora na Argentina. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso! Nossa confiança nele foi justificada pelo povo da Argentina”
Javier Milei agradeceu a Trump:
“Obrigado, Presidente Donald Trump, por sua confiança no povo argentino. O senhor é um grande amigo da República Argentina. Nossas nações nunca deveriam ter deixado de ser aliadas. Nosso povo quer viver em liberdade. Conte comigo para lutar pela civilização ocidental, que tirou mais de 90% da população mundial da pobreza”.
O Secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, publicou:
“Parabéns ao Presidente Javier Milei pelo sucesso das eleições de meio de mandato de La Libertad Avanza. O Presidente Milei tem um mandato renovado para a mudança.
A Argentina é um aliado vital na América Latina. Esses resultados são um exemplo claro de que a política de Paz por meio da Força Econômica do governo Trump está funcionando.
Esperamos dar passos contínuos em direção à liberdade econômica que atrairão investimentos do setor privado e criadores de empregos, trazendo prosperidade ao povo argentino.
Sob a liderança do presidente Trump, a relação entre os Estados Unidos e a Argentina nunca foi tão forte. A América Latina caminha para um futuro econômico promissor”.
Javier Milei respondeu:
“Obrigado, Secretário Scott Bessent, pelas suas gentis palavras e apoio inabalável. Esta vitória retumbante de La Libertad Avanza é um triunfo do espírito inabalável do povo argentino pela liberdade, pela prosperidade e pela derrota do flagelo socialista que assola nossa nação há muito tempo.
A visão ousada do seu governo de Paz por meio da Força Econômica ressoa profundamente com a nossa própria cruzada pela liberdade. Sob a liderança do Presidente Donald Trump, o vínculo inquebrável entre os Estados Unidos e a Argentina abrirá caminho para investimentos, inovação e crescimento sem precedentes — liberando todo o potencial da América Latina como um exemplo de livre iniciativa.
Juntos, construiremos um futuro onde motosserras cortam a burocracia, não sonhos. MAGA!”
O ex-presidente da Argentina, Maurício Macri, disse: “Meus parabéns ao La Libertad Avanza, ao Presidente Milei e, especialmente, a todos os argentinos que apoiaram a mudança hoje. Este excelente resultado eleitoral renova a esperança em nosso país. Não percamos esta oportunidade única de fazer as mudanças necessárias e deixar o passado para trás para sempre”
O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, publicou:
Parabéns ao presidente Milei pela expressiva vitória nas urnas. Na Argentina, a população escolheu seguir por um caminho de coragem e transformação, em busca da prosperidade, da liberdade e do desenvolvimento. Que Milei possa, com o apoio das casas legislativas, realizar as reformas necessárias para seguir devolvendo a esperança ao povo argentino.
O deputado estadual Felipe Camozzato comemorou:
“Grande vitória para o avanço da liberdade e do desenvolvimento da Argentina e América do Sul - o que reduzirá a pobreza, inflação e ajudará no potencial crescimento da região. Com isso, se reduz a influência de aliados de Lula e sua agenda estatista e de retrocesso econômico.
A inflação na Argentina caiu vertiginosamente com Milei, o que já lhe rendeu prêmios internacionais e despertou a atenção do mundo pela velocidade em que isso foi feito. Inflação baixa significa preservar o poder de compra das famílias - especialmente mais pobres.
E com a inflação baixa, a pobreza também está sendo reduzida aos menores patamares dos últimos anos. Isso aquece a economia, atrai investimentos e começa a aumentar a renda das pessoas. Vimos o turismo de argentinos aumentar no Brasil neste ano, resultado desta recuperação”.
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, apontou:
“A Argentina escolheu virar a página da esquerda.
Assim como fizemos em Minas, a Argentina tem se recuperado com base em liberdade econômica, corte de gastos e sem privilégios para a casta política.
Parabéns pela vitória, Javier Milei. Que seja um ciclo de ainda mais prosperidade”.
O ex-senador Arthur Virgílio disse:
“Fiquei feliz com a vitória dos candidatos de Javier Milei à Câmara dos deputados e ao Senado. Com isso, ficará menos difícil aprovar as reformas estruturais capazes de, realmente, mudar para muito melhor, a economia da Argentina, que sentirá que os novos tempos poderão e deverão ser alvissareiros!
Essas reformas econômicas significarão a pá de cal no peronismo e, por essa via, no populismo!
Parabéns, presidente Javier Milei, pela ampliação, no voto e não na chantagem, de sua base parlamentar.
Seu ‘AVANÇA LIBERDADE’ haverá de, realmente, AVANÇAR MUITO, tornando a economia argentina contemporânea e, portanto, capaz de promover o crescimento econômico sustentável!
HASTA SIEMPRE, hermanos argentinos! HASTA SIEMPRE, Javier Milei!!”
O deputado Evair de Melo disse:
“O povo argentino deu o recado: quem acredita na liberdade, vence!
Milei conquistou maioria no Congresso e agora tem força pra mudar de vez o país.
Enquanto isso, o Brasil precisa acordar pra não ser refém do atraso.
A mudança começa com coragem e voto consciente.
Vai Vendo Brasil”.
O deputado Filipe Barros apontou: “A vitória histórica de Javier Milei no Legislativo é de imensa relevância para endireitar a Argentina. Exemplo que, no Brasil, nós da Direita já temos trabalhado para colocar em prática em 26. Só com cadeiras suficientes no Parlamento vamos virar o jogo e executar as mudanças que a população tanto anseia”.
O deputado Bibo Nunes celebrou: “O partido de Javier Milei, “La Libertad Avanza”, venceu as eleições legislativas na Argentina neste domingo (26) e ampliará sua base no Congresso! Uma vitória que reforça a onda liberal-conservadora na América do Sul e pode influenciar movimentos de mudança em toda a região”.
O deputado Ricardo Salles disse: “Argentina renova sua esperança de um futuro melhor com o novo parlamento, que para ter sucesso precisa se livrar da atrasada mentalidade peronista que tanto atrapalha aquele maravilhoso país”.
O deputado estadual Bruno Engler disse: “Vitória da direita na Argentina! O partido de Milei conquistou mais de 40% dos votos nas eleições legislativas, garantindo 64 cadeiras na Câmara e 13 no Senado. Um resultado impressionante que reforça sua base no Congresso. Que sirva de exemplo para nosso país no próximo ano”.
O deputado Osmar Terra comemorou: “Vitória acachapante de Milei! Elegeu a maioria das vagas para Deputados Nacionais e fez 60% das vagas do Senado!”. Osmar Terra expôs: “O viés de esquerda da grande mídia. O comentarista da Globonews sobre política, Vitelio Brustolin, professor da UFF, falou com tristeza sobre a vitória de Milei. Ele chegou a aumentar, na sua fala, em 30% a votação da oposição Kichnerista (de 24% de votos dados, para 34%) nas eleições deste domingo. Além de tentar menosprezar a figura de Milei, como a esquerda costuma fazer…”
O deputado Sanderson disse: “Javier Milei vence de lavada na Argentina, conquistando maioria no Senado e na Câmara. Parabéns ao povo argentino, que no dia de hoje deu importante passo na direção da extinção da esquerda na Argentina. Ano que vem a limpeza será aqui no Brasil!”
O senador Flávio Bolsonaro afirmou: “Parabéns aos argentinos que escolheram o caminho da liberdade, para que o país continue avançando com redução da pobreza, aumento do emprego, queda da inflação e redução da criminalidade. Parabéns, Presidente Javier Milei!”
O deputado General Pazuello comemorou:
“Hoje foi o último suspiro da esquerda na Argentina. Javier Milei aniquilou o peronismo nas urnas e mostrou que o povo argentino não aceita mais o caos e a mentira da esquerda. A onda de liberdade está varrendo a América do Sul.
E podem se preparar: a vez do Brasil está chegando”.
O vice-prefeito de Curitiba e ex-deputado Paulo Eduardo Martins apontou: “Milei vence bem. Que maravilha! A Argentina é um grande país e vai retomar o seu lugar com as reformas de Milei. Que Deus abençoe o povo argentino”.
A deputada Carol De Toni disse:
“Grande dia para a direita na Argentina
Javier Milei domina o cenário político nas eleições legislativas argentinas. Com quase todas as urnas apuradas, La Libertad Avanza registra 40,8% dos votos para a Câmara, enquanto o peronista Forza Patria fica com 31,6%. No Senado, o partido do presidente atinge 42,6%, superando o kirchnerismo, que obteve 28,57%.
O partido, que atualmente tem 37 deputados, passará a contar com 64 cadeiras na Câmara. No Senado, onde antes não tinha representação, conquistará 13 assentos. Com a aliança junto ao Proposta Republicana (PRO) de Mauricio Macri, a base governista poderá ultrapassar 90 cadeiras na Câmara, garantindo força suficiente para implementar sua agenda de reformas.
Foram disputados 127 dos 257 assentos da Câmara e 24 das 72 do Senado, com vitória governista em 16 das 24 províncias, incluindo Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos e Tierra del Fuego.
Embora a participação tenha sido de 67,5%, a menor desde 1983, Milei mobilizou de forma impressionante seus eleitores, conquistando espaço estratégico no Congresso para avançar com medidas de liberdade econômica e mudanças estruturais.
Uma vitória histórica para a direita argentina!”
O deputado estadual Gil Diniz comemorou:
“MILEI VENCE E GARANTE FORÇA NO CONGRESSO PARA AVANÇAR REFORMAS NA ARGENTINA
O partido La Libertad Avanza, de Javier Milei, conquistou a maioria dos votos nacionais nas eleições legislativas deste domingo, 26 de outubro de 2025, elegendo a maior bancada da Câmara e ampliando sua presença no Senado, segundo dados oficiais do governo argentino. Essa vitória dá ao presidente a força política necessária para aprovar suas reformas econômicas, reduzir o tamanho do Estado e aprofundar a aproximação com os Estados Unidos, consolidando a Argentina como um dos principais polos de resistência ao socialismo na América Latina.
Para o Brasil e para quem acredita em liberdade e soberania, o recado é claro: o povo argentino escolheu o caminho da responsabilidade fiscal, da abertura econômica e da ruptura com o populismo. A vitória de Milei é mais do que um resultado eleitoral — é um sinal de que a direita voltou a liderar a mudança no continente, e que o mesmo pode acontecer no Brasil em 2026”
A deputada americana María Elvira Salazar publicou:
“Mais uma vez, o presidente Javier Milei demonstrou que as forças do céu estão com ele. Esses 40 pontos de vitória confirmam que o povo argentino o reconhece como um verdadeiro líder.
Milei está emergindo como o líder moral do Hemisfério, um exemplo de que a democracia e uma economia de mercado, livres de socialismo e corrupção, são o verdadeiro caminho para a prosperidade e a felicidade.
Parabéns, amigo!”
Salazar disse ainda:
“Milei é a referência moral para o hemisfério, o exato oposto de Maduro. Ele está provando que liberdade, capitalismo e democracia ainda funcionam. O presidente Trump reconhece isso e, juntos, podemos ajudar a América Latina a prosperar com esses mesmos valores.
Enquanto Maduro personifica a miséria do socialismo, Milei representa a esperança de liberdade.
O presidente Trump sabe disso e, juntos, eles podem restaurar a prosperidade e a dignidade de toda a América Latina sob esses mesmos valores.
O deputado Mauricio Marcon se manifestou em vídeo e disse: “Milei consegue vitória acachapante nas eleições de meio de mandato na Argentina. Parabéns ao povo Argentino, estão se livrando do câncer da esquerda”.
O deputado Helio Lopes disse: “O eleitorado argentino entendeu a importância de um congresso forte, alinhado com a direita, para que Milei possa governar com mais tranquilidade e colocar em prática as reformas previstas. Dessa forma, a Argentina volta aos trilhos do desenvolvimento e diz adeus ao peronismo!”
O investidor Martin Varsavsky discorreu:
“Quando Javier Milei venceu no final de 2023, decidi pela primeira vez na vida apostar na Argentina. Comprei títulos, ações e um campo em Mendoza. Não o fiz por nostalgia, mas porque senti que algo profundo estava mudando. Esses ativos dobraram de valor. E neste mês, quando os mercados caíram após a derrota do La Libertad Avanza na província de Buenos Aires, comprei mais. Porque vi em Milei o que poucos entendem: ele não é um político, é um reformista que não negocia com a decadência.
Em 7 de setembro, Javier Milei sofreu uma derrota esmagadora na Província de Buenos Aires. Foi um golpe político e simbólico: o bastião histórico do peronismo continuava de pé. Muitos o consideraram acabado. Mas em 30 de setembro, três semanas após a derrota, Nina e eu fomos jantar com ele em Olivos. Passamos três horas e meia sozinhos. Não havia câmeras, assessores ou discursos. Apenas três pessoas e uma conversa franca, na qual entendi por que Milei é diferente.
Eu o vi sereno. Ele analisou cada fato daquela eleição com precisão cirúrgica. Sabia onde havia perdido e por quê. Conversou comigo sobre os erros táticos, o sistema de voto único, a taxa de abstenção nos subúrbios, mas sem se fazer de vítima. Não deu desculpas, buscou soluções. E, o mais importante, não perdeu a fé. "A verdadeira revolução", disse-me ele, "começa quando nós, argentinos, voltarmos a acreditar em nós mesmos". Essa frase ficou na minha cabeça. Era o resumo perfeito da sua visão.
Saí de Olivos convencido de que não havia perdido nada. Eu havia aprendido. Disse a ele que o mercado puniria a derrota, mas que eu compraria mais títulos argentinos, porque se você acredita em liberdade, precisa investir nela. E eu fiz isso.
O que aconteceu hoje confirmou essa intuição. Contra todas as probabilidades, La Libertad Avanza venceu as eleições legislativas de 26 de outubro com 40,8% dos votos em todo o país. Superou facilmente o partido peronista unido em Fuerza Patria, que mal alcançou 24,5%. Mas o maior golpe foi simbólico: venceu na Província de Buenos Aires, onde apenas sete semanas antes havia perdido por 13 pontos.
Foi uma recuperação épica, comparável às grandes surpresas da política argentina. Nos subúrbios, onde a máquina peronista dominou por décadas, o voto único nivelou o campo de jogo, e a fadiga social fez o resto. Menos pessoas votaram, mas quem votou foram aqueles que queriam mudanças reais. Jovens, trabalhadores fartos dos esquemas, empresários frustrados com a burocracia. A abstenção peronista foi tão decisiva quanto o voto libertário.
Depois daquele jantar em Olivos, vi como Milei se levantou e voltou à luta. Ele percorreu o país, falando sem teleprompter, sem roteiro, com aquela mistura de fúria e lucidez que o caracteriza. Karina e Santiago Caputo reformularam a estratégia, concentrando-se em Buenos Aires. O PRO (Partido Progressista) forneceu a estrutura, e a aliança com Patricia Bullrich e Diego Santilli acabou sendo fundamental. O lema era simples: ficar até o fim. E eles ficaram. Supervisionaram cada seção eleitoral, defenderam cada voto.
Esta noite, quando os resultados começaram a sair, a história mudou. Em Córdoba, Mendoza, Santa Fé, Cidade de Buenos Aires... o mapa ficou roxo. No bunker do Hotel Libertador, Milei falou de um "ponto de inflexão . Lo . Com 94 deputados e avanços no Senado, ele não depende mais de vetos para aprovar as reformas estruturais de que o país precisa.
Muitos argentinos ainda têm dúvidas. Eu os entendo. Décadas de frustração destroem a fé em qualquer projeto. Mas o que aconteceu ontem à noite mostra que a confiança é contagiosa. Se os argentinos investissem em seu próprio país com a mesma determinação com que o deixam, a história seria diferente. Acreditar em Milei não é acreditar em um homem; é acreditar na possibilidade de um país diferente. Em nós mesmos. Se Trump e Bessent saíram para comprar ativos em pesos, acreditando na Argentina e em Milei, e venceram, nós podemos fazer o mesmo’.
