Desembargador Sebastião dá bronca e cobra parlamentares por anistia: ‘vamos jogar na cara dos senhores o quanto foram omissos e covardes’

O desembargador aposentado Sebastião Coelho, que defende presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manifestou-se, pelas redes sociais, sobre a omissão dos parlamentares brasileiros, que não cumprem com seu dever de proteger os direitos humanos dos cidadãos.
Sebastião Coelho comentou as notícias de que já há preparativos para a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro no presídio da Papuda, e disse: “Isso me relembra, mais uma vez, a covardia do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados, que está com o projeto de anistia e não vota”.
O desembargador lembrou: “Também os presos do 8 de janeiro, senhoras e senhores idosos condenados a penas exorbitantes e que vão passar mais uma vez o Natal e o Ano Novo na cadeia por conta da covardia - covardia - da Câmara dos Deputados”.
Sebastião Coelho conclamou os cidadãos a cobrarem os parlamentares omissos, especialmente considerando que as campanhas eleitorais já estão sendo articuladas. Ele disse: “Nós vamos estar bem atentos para jogar na cara dos senhores o quanto os senhores foram omissos e, no meu ponto de vista, covardes. Ficam ajoelhados para Alexandre de Moraes. Os senhores não honram o mandato que receberam dos eleitores brasileiros. Fica aqui esse registro e o meu repúdio à vossa atitude. Mas nós, o povo brasileiro, vamos nos levantar para reverter essa situação, apesar dos senhores”.
