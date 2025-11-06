quinta-feira, 6 de novembro de 2025

Desembargador Sebastião dá bronca e cobra parlamentares por anistia: ‘vamos jogar na cara dos senhores o quanto foram omissos e covardes’


O desembargador aposentado Sebastião Coelho, que defende presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manifestou-se, pelas redes sociais, sobre a omissão dos parlamentares brasileiros, que não cumprem com seu dever de proteger os direitos humanos dos cidadãos. 

Sebastião Coelho comentou as notícias de que já há preparativos para a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro no presídio da Papuda, e disse: “Isso me relembra, mais uma vez, a covardia do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados, que está com o projeto de anistia e não vota”.

O desembargador lembrou: “Também os presos do 8 de janeiro, senhoras e senhores idosos condenados a penas exorbitantes e que vão passar mais uma vez o Natal e o Ano Novo na cadeia por conta da covardia - covardia - da Câmara dos Deputados”. 

Sebastião Coelho conclamou os cidadãos a cobrarem os parlamentares omissos, especialmente considerando que as campanhas eleitorais já estão sendo articuladas. Ele disse: “Nós vamos estar bem atentos para jogar  na cara dos senhores o quanto os senhores foram omissos e, no meu ponto de vista, covardes. Ficam ajoelhados para Alexandre de Moraes. Os senhores não honram o mandato que receberam dos eleitores brasileiros. Fica aqui esse registro e o meu repúdio à vossa atitude. Mas nós, o povo brasileiro, vamos nos levantar para reverter essa situação, apesar dos senhores”.

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo, e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. 

Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos, a mando do ministro Alexandre de Moraes, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para a empresa Raposo Fernandes, ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.

Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix: ajude@folhapolitica.org

Todo o faturamento gerado pela Folha Política por mais de 20 meses está bloqueado por ordem do TSE. Ajude a Folha Política a continuar o seu trabalho. Doe por meio do PIX: ajude@folhapolitica.org

