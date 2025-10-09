Zé Trovão perde a paciência com Alexandre de Moraes na CPMI ao inquirir sindicalista ligado a irmão de Lula
No decorrer do depoimento do presidente do SINDNAPI - sindicato ligado a Frei Chico, irmão de Lula - à CPMI do INSS, o deputado federal Zé Trovão indignou-se ao relatar atos de perseguição política e ilegalidades perpetradas por Alexandre de Moraes, ministro do STF.
O parlamentar asseverou: “O senhor escolheu o caminho da covardia. Direito constitucional, temos vários. Basta decidirmos se vamos usá-los ou não. Disse que veio preparado e se abalou emocionalmente. Alexandre de Moraes me deixou na cadeia por quase sessenta dias. Me deixou 18 meses de tornozeleira. Sabe no que isso me abalou emocionalmente? Nada”.
Nesta toada, o deputado desabafou: “Alexandre de Moraes é um baita de um vagabundo que não merece estar na Suprema Corte. Um dia, ele pagará pelos seus crimes. Esse é Alexandre de Moraes. Eu não tenho medo dele”.
Quanto ao irmão de Lula, Zé Trovão atestou: “Ao contrário de alguns que chamam de ‘Frei Chico’, eu o chamo de professor. Ele que inseriu Lula nos sindicatos, que o transformou em um sindicalista. Hoje, foi apreendido um cofre com dinheiro vivo lá no sindicato. Depois, vamos descobrir o que tem no meio de tudo isso. Ele é a figura necessária para esse processo. Um processo de corrupção contra os nossos aposentados. Os senhores movimentaram mais de R$1,2 bilhão de reais. Ou são a fada do dentes ou são criminosos. Tudo leva a crer que são bandidos. Bandido já não é bom em nenhuma classe, mas, quando rouba de pessoas de idade, sonho meu que tivesse cadeira elétrica no Brasil”.
A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do Judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luís Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e respaldo dos ministros do STF Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data, ou qualquer outro fator. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida, sem qualquer previsão legal.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes, utilizando o QR Code que está visível na tela, ou use o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. PIX: ajude@folhapolitica.org
Todo o faturamento gerado pela Folha Política por mais de 20 meses está bloqueado por ordem do TSE. Ajude a Folha Política a continuar o seu trabalho. Doe por meio do PIX: ajude@folhapolitica.org
Depósitos / Transferências (Conta Bancária):
Banco Inter (077)
Agência: 0001
Conta: 10134774-0
Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)
CNPJ 20.010.215/0001-09
-
Banco Itaú (341)
Agência: 1571
Conta: 10911-3
Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)