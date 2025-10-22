quarta-feira, 22 de outubro de 2025

Gustavo Gayer perde a paciência, desmoraliza Lindbergh frente a frente e denuncia Moraes ao reagir a tentativa de cassação de Eduardo Bolsonaro


Durante sessão acalorada da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, o deputado Gustavo Gayer expôs o absurdo da perseguição política no país, mostrando que as queixas contra o deputado Eduardo Bolsonaro são um dos exemplos da tentativa de destruir os conservadores no Brasil, por quaisquer meios. 

O deputado lembrou que Eduardo Bolsonaro ficou no exterior para denunciar os abusos de autoridade do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e rebateu as alegações de “defesa da soberania nacional” da extrema-esquerda, lembrando que esses partidos foram financiados com dinheiro estrangeiro, o que está sendo revelado e investigado nos Estados Unidos, inclusive com as revelações do ex-aliado de Maduro, Carvajal. 

Gayer alertou os colegas que não se posicionam contra a tirania, dizendo: “somos alvos, por continuar falando a verdade, por não nos curvarmos. Vocês do centro: hoje os alvos somos nós, mas em breve serão vocês (...) não se enganem;  esse tipo de comportamento da esquerda não vai acabar o apetite quando os que hoje eles chamam de extrema-direita forem devorados; esse monstro só fica cada vez mais faminto”. 

O deputado questionou: “qual o recado que vai ser mandado para o mundo se nós retirarmos o mandato de Eduardo Bolsonaro?”. Ele rebateu as mentiras da extrema-esquerda, lembrando que até a esposa do deputado Eduardo Bolsonaro teve suas contas bloqueadas a mando do ministro Alexandre de Moraes, e prosseguiu: “hoje temos a chance de defender um deputado democraticamente eleito. Mas não tivemos essa chance para defender outros exilados, como Tagliaferro, que hoje é perseguido pela nossa justiça porque denunciou crimes de uma autoridade do Brasil, com provas”. 

Gayer listou vários outros exemplos de pessoas perseguidas pelo ministro Alexandre de Moraes sem qualquer chance de defesa nem acesso ao devido processo legal. Ele disse: “esta pessoa que fez tudo isso hoje é o grande ídolo da esquerda”. Ele ironizou a reverência demonstrada pela extrema-esquerda ao ministro ditador, e comparou com as declarações das mesmas pessoas quando criticavam Alexandre de Moraes. 

O deputado disse: “nós temos hoje uma oportunidade de mostrar que há, no Brasil, ainda, pessoas que não se curvam diante dessa opressão, que não se curvam diante dessas intimidações, dessas buscas e apreensões, inquéritos ilegais de 6 anos. Nós temos uma oportunidade de defender um parlamentar que não cometeu crime algum. E digo mais: quisera eu, se algum dia algo acontecer comigo, como está acontecendo com Bolsonaro, que eu tenha um filho bravo, honrado o bastante para me defender como Eduardo Bolsonaro defende o pai dele”. 

Gustavo Gayer rebateu as alegações de que Eduardo Bolsonaro seria responsável pelas tarifas impostas ao Brasil, lembrando que o próprio presidente Trump deixou muito claro que as tarifas foram impostas por causa do lawfare e das violações reiteradas de direitos humanos cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes. 

A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no TSE, o ministro Luis Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. 

Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e TODOS os seus equipamentos apreendidos, a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita.

Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do PIX cujo QR Code está visível na tela ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize PIX, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.

Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix: ajude@folhapolitica.org

Nossa renda está bloqueada por ordem do TSE. 

Ajude a Folha Política a continuar o seu trabalho. Doe por meio do PIX: ajude@folhapolitica.org

Depósitos / Transferências (Conta Bancária): 

Banco Inter (077)

Agência: 0001

Conta: 10134774-0

Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)

CNPJ 20.010.215/0001-09

-

Banco Itaú (341)

Agência: 1571

Conta: 10911-3

Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)

CNPJ 20.010.215/0001-09


Temas: , , , , , , , ,
Folha Política
Comentários
0 Comentários

Nenhum comentário :

Postar um comentário

Assinar: Postar comentários ( Atom )