Marcel van Hattem perde a paciência ao emparedar depoente na CPMI do INSS: ‘Você não é empresário, é estelionatário, golpista!’


Em participação na CPMI que apura fraudes e roubos no INSS, o deputado Marcel van Hattem revoltou-se com o que interpretou como um cinismo da parte do depoente, Igor Dias Delecrode, e assestou a cumplicidade do STF em razão dos recentes habeas corpus emitidos em favor dos depoentes.

O parlamentar desabafou: “Aqui é um deboche, Sr. Presidente, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, porque é um absurdo: eu estou perguntando só se ele conhece ou não conhece (...) Não foi para fazer o bem, então, que o senhor foi Presidente da Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista? Porque eu vejo aqui que o senhor, depois, se licenciou, saiu, renunciou à Presidência, e passou procurações ao Felipe Macedo Gomes – que esteve aqui, ladrão de aposentado –, Américo Monte Junior e Anderson Cordeiro, todos ladrões de aposentados”.

Ademais, Marcel frisou: “O senhor disse que é empresário. O senhor não é empresário, empreendedor. O senhor é golpista, o senhor é estelionatário. Estamos tratando, aqui, de um investigado por crimes muito sérios. É uma ofensa a um empresário sério ele vir aqui dizer que é empreendedor, empresário. Uma ofensa a quem trabalha no dia a dia para colocar pão na mesa. Isso é ofensivo. Dizer que ele é estelionatário não é ofensivo”.

Nesta toada, o congressista citou os aumentos exponenciais de tais roubos no Governo Lula: “Essas entidades roubaram de aposentados. O senhor tinha noção de que estava tirando dinheiro que faria falta para senhores de idade que precisavam comprar remédios e faleceram por conta disso? Se você for - e é - o gênio do Mal apontado aqui pelo relator, o mínimo que deveria ter é empatia por essas pessoas. Entregue quem se beneficiou ainda mais de tudo que o senhor fez. Logo depois da eleição de Lula, criaram outra empresa (...). Tudo isso aconteceu sob as barbas da administração do ministro Lupi e do presidente Lula”.

Folha Política
