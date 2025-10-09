Cleitinho expõe áudio de Barroso, do STF, em sessão no Senado e exige anistia imediata a perseguidos de Moraes: 'vamos corrigir o erro dos ministros do STF; é nossa obrigação'

O senador Cleitinho mostrou, da tribuna, um áudio do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, admitindo que houve erros nas condenações de pessoas inocentes nos processos políticos do ministro Alexandre de Moraes. O senador lembrou que políticos condenados por corrupção não apenas não ficam presos como podem concorrer nas próximas eleições, e comparou: “Aí as pessoas que vieram aqui, como na questão da Débora que pichou lá a estátua com batom e outros que não fizeram nada, pegando cadeia de 14 anos, gente! E vocês são contra a anistia?”. O senador disse: “não tem que ter dosimetria, tem que ter é a verdade, mesmo; é a anistia. É isso que a gente tem que fazer!”.
Cleitinho rebateu o ex-presidente Barroso, dizendo: “esse de que você está falando aqui é o ex-Presidente Bolsonaro, que continua tendo muito apoio pela população brasileira, inclusive o meu, e vocês estão deixando-o preso, dentro da casa dele, há mais de dois meses já, há mais de 60 dias”.
O senador afirmou: “Isso só mostra a perseguição que se está fazendo, não só com o pessoal do dia 8, que esteve aqui, e muitos não fizeram nada... Os que quebraram que paguem por isso; agora, pessoas que não fizeram nada... Inclusive a gente sempre dá o exemplo aqui da Débora: ela não fez nada, gente, e pegou cadeia, condenação de 14 anos! Tem essa questão do Bolsonaro também: deixá-lo preso, em prisão domiciliar - sabendo o que vocês estão fazendo -, violando direitos humanos. Isso é covardia, é sacanagem! Vocês estão falando de um ex-Presidente da República, gente, que tem zero - inclusive a PGR arquivou mais uma questão aí de corrupção - corrupção, enquanto tem uns aqui que viram Prefeito, que querem ser Deputado Federal, pegam a condenação de 400 anos e está tudo bem; está tudo bem…”
Cleitinho disse: “Espero que aqui tanto a Câmara quanto o Senado possam combater essa injustiça, corrigir esses erros, não só para o pessoal do dia 8, mas também para o ex-Presidente Bolsonaro, porque eu acabei de mostrar para vocês aqui, provar que o próprio Barroso disse que as penas foram elevadas. Ele reconheceu que as penas foram elevadas, e agora vocês querem ficar dando pitaco aqui na questão da anistia? Por quê? Estas Casas são independentes, esses Poderes são independentes! É obrigação do Legislativo propor lei. A anistia é constitucional; inclusive, já teve vários políticos aqui também que foram anistiados, o próprio ex-Presidente Lula foi anistiado. E por que agora não pode? Por que não? E por que nós, Senadores e Deputados, temos que pedir bênção para o STF, se o próprio Ministro aqui disse? Então, vamos corrigir o erro dos Ministros do STF. É a nossa obrigação, é a nossa obrigação fazer isso”.
