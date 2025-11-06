Senador se revolta com manobra do governo na CPI, louva operação de Cláudio Castro no Rio e denuncia: ‘candidatos eleitos com dinheiro do PCC’
O senador Marcos do Val protestou, da tribuna, contra a manobra feita pelo governo Lula para “tomar” a CPI do Crime Organizado e assim impedir qualquer investigação séria. O senador iniciou louvando os policiais que participaram da mega operação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e apontou: “Foi uma operação cirúrgica, técnica, tática e ainda com o uso de drones por parte dos traficantes para saber onde estavam os policiais. Então, os drones dos traficantes já estão mostrando para o mundo, para o Brasil, que os policiais estavam sendo abatidos pelo tráfico. Os policiais nem sequer estavam apontando as armas e já eram abatidos pelo tráfico”.
O senador lembrou que sucessivos governos de esquerda se omitiram no combate ao crime organizado, e que o STF impediu operações policiais nos territórios controlados, e prosseguiu: “e aí abre-se uma Comissão, uma CPI, para investigar o crime organizado. (...) a gente começa uma CPI que deveria, pelo menos, de forma democrática, ter um Relator que é da base do Governo e um Presidente de oposição, ou vice-versa. Isso que deveria ser uma CPI democrática, equilibrada – não também na mão da oposição, não também só na mão da situação –, mas o que fizeram ontem, a manobra que fizeram ontem para colocar um Presidente do atual Presidente da República foi um tapa na cara. Não estou aqui citando o integrante que foi escolhido, mas o partido ao qual ele pertence. (...) o partido fez uma pressão gigantesca para ter a Presidência e o Relator aliados. Então, já começa uma CPI viciada, com dificuldade de a gente conseguir avançar”.
Marcos do Val lembrou: “a gente sabe que o PCC financia a candidatura de vários políticos, que banca campanha de vários políticos Brasil afora. Então, no Congresso tem, sim, candidatos que foram eleitos com dinheiro de campanha do PCC”.
A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no TSE, o ministro Luis Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica.
Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e TODOS os seus equipamentos apreendidos, a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita.
