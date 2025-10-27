Marcel van Hattem empareda diretor na CPMI do INSS, cita Lula e se enfurece: 'Quer nos fazer de trouxa? Ninguém aqui é bobo!'

Em pronunciamento na CPMI do INSS, o deputado federal Marcel van Hattem exaltou-se com as substanciais evidências de falcatruas, fraudes e apropriação ilegal do dinheiro de aposentados.
O parlamentar salientou: “O senhor teve contatos com o careca do INSS. Em primeiro de novembro de 2022, o senhor abre a empresa. Isso é dois dias depois da eleição do Lula. Na mesma data em que foi aberta a empresa da Thaisa Hoffmann. Isso é coincidência? Eu não acredito muito em coincidências nesses casos. A gente que vê que tem uma organização criminosa, uma quadrilha por trás, que preparou todo esse roubo. É claro que o senhor infringiu a lei que veda que servidor público seja administrador de empresa que tenha contratos com o governo”.
Em resposta a declarações de Alexandre Guimarães, ex-diretor do INSS, van Hattem enfrentou: “Ninguém aqui é bobo. O senhor sai do INSS já com empresa montada para atender às empresas do careca do INSS e não sabia que os serviços que o senhor iria oferecer para o Careca iriam atender o INSS. Não faz sentido o senhor ter estado com o Careca do INSS dentro do INSS e não saber que ele atendia ao INSS. O que a gente vê é que essa quadrilha foi montada na transição do Governo Bolsonaro para o Governo Lula (...)”.
Nesta toada, o deputado desabafou: “A gente percebe que onde tem PT tem roubo. O pessoal se preparou para roubar a partir do primeiro dia. Para roubar e lavar esse dinheiro tomado dos aposentados. Chega a dar desânimo! (...). Empresas de fachada! É um absurdo! Recebia R$150 mil pelos serviços, pagava R$5 mil para outra empresa fazer o serviço e acha que isso é normal. Mais uma vez, está comprovada a roubalheira do PT. Se há lei e justiça no país, o senhor Alexandre precisará responder”.
O senador Rogério Marinho, por seu turno, desabafou: “Tudo aparelhado. Não têm um projeto de país, têm projeto de poder. O resultado está aí. Déficit nas estatais. E o STF decide que não há conflito de interesses quando um cônjuge ou parente atua em um processo em que ele é juiz. Que país é esse? É o país da moral do PT”.