FLÁVIO BOLSONARO, JURISTAS E PARLAMENTARES REAGEM A NOVA ARBITRARIEDADE APÓS PRISÃO DE BOLSONARO

Ao sair das instalações da polícia federal após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que havia relatos de uma ordem para proibir os familiares do ex-presidente de fornecer a alimentação. Flávio Bolsonaro lembrou que a comida feita pela família segue as ordens médicas, considerando o estado de saúde do ex-presidente, e confirmou que há receio de Bolsonaro e de toda a família em relação à alimentação entregue pela polícia federal. O senador lembrou: “Bolsonaro, além de inocente, é um ex-presidente da República. O mínimo que ele merece é um tratamento digno. Desde que um ex-militante do PSOL tentou matar ele, a saúde de Bolsonaro nunca mais foi a mesma”.
O deputado Rodrigo Valadares comentou:
“GRAVÍSSIMA a denúncia que querem proibir a família de levar a alimentação recomendada pelos médicos ao Presidente Bolsonaro.
Caso isso se confirme, nada mais é que o sistema querendo MATAR o presidente!”
O deputado Mauricio Marcon disse: “Moraes deveria reestabelecer a pena de morte e mandar matar o Bolsonaro de uma vez, já que é o objetivo do Alecrim Dourado e já que ele pode tudo. O cara é muito ruim PQP!”
O deputado Carlos Jordy disse: “Devido às sequelas da cirurgia por causa da facada, Presidente Bolsonaro precisa de comida especial, mas até isso estão querendo impedir. Estão proibindo que ele receba comida feita por sua família. É cruel e desumano o que estão fazendo contra ele!”
O vereador Rodrigo Marcial publicou:
“Hoje, o STF manteve Bolsonaro preso.
Mas ao ler os votos, você não encontra Direito. Você encontra malabarismo argumentativo.
Substituíram fatos por "presunções" e ignoraram a lei.
Vou te mostrar, ponto a ponto, por que essa decisão não se sustenta.
Tese central: Alexandre de Moraes, que já havia mostrado paranoia no caso do Ten.-Cel. Rodrigo Bezerra, como demonstrado na defesa de Jeffrey Chiquini, agora criou outra ficção.
Sustenta que Bolsonaro usaria uma vigília convocada por seu filho para “fugir” até a Embaixada dos EUA. Sem prova. Sem lógica.
S.O.S. Trump?
A embaixada fica a 13 km da casa de Bolsonaro.
Para a PF e para Moraes, isso seria “perto” o suficiente para um idoso de 70 anos, com problemas de saúde e reconhecido por multidões, atravessar Brasília anonimamente sem ser parado.
É uma tese que afronta a realidade.
O Medo das Ruas
Flávio Dino justificou a prisão dizendo que vigílias poderiam “repetir condutas do 8/1”.
Traduzindo: apoiar Bolsonaro em manifestação vira motivo de cadeia.
Mas ao falar de vigílias, Dino convenientemente esqueceu um detalhe…
A Hipocrisia das Vigílias
Quando Lula foi preso, o PT montou um acampamento em Curitiba por 580 dias.
Gleisi e Lindbergh inflamavam a massa diariamente na porta da PF.
Naquela época, o STF chamava isso de “vigília democrática”.
Hoje, virou “crime contra a ordem pública”.
A regra muda conforme o réu.
O mais grave:
Moraes impôs prisão preventiva sobre prisão domiciliar, aplicada a um réu debilitado e já condenado, num processo sem segunda instância nem possibilidade real de recurso.
Onde está a cautelaridade? Onde está a necessidade da preventiva?
Nem ele explica.
A Presunção de Dolo
Moraes afirmou que houve “rompimento doloso”, ignorando completamente o contexto médico e psicológico.
O laudo mostra o dano, mas Moraes decidiu, sozinho, qual foi a intenção. Presumiu má-fé e, com isso, justificou a medida extrema.
Não julgaram fatos; julgaram conveniências.
Isso é um MÉTODO.
Reuni violações, abusos e decisões inconstitucionais no Dossiê Moraes.
A ficha corrida da arbitrariedade está lá, documentada passo a passo.
Para entender a gravidade do que estamos vivendo, acesse: https://dossiemoraes.com/pt/
Saber a verdade é o primeiro passo.
Agir é o segundo.
No dia 3 de dezembro, estarei em Brasília para protocolar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes.
Chega de nota de repúdio.
Marque os deputados e senadores que precisam estar conosco.
A hora é agora”.
O senador Astronauta Marcos Pontes conclamou:
“ANISTIA JÁ
Defendo a anistia ampla, geral e irrestrita para todos os injustiçados, inclusive o presidente
Jair Bolsonaro
E não falo isso da boca pra fora. Quando coloquei meu nome para concorrer à Presidência do Senado, foi justamente para enfrentar o sistema por dentro, quebrar a lógica de perseguição e trazer essa pauta para onde ela precisa estar: na mesa de decisão.
Eu sei que muitos estão cansados, indignados, decepcionados. Eu também estou.
Mas eu escolhi transformar essa indignação em ação institucional com coragem, coerência e responsabilidade.
A minha luta continua:
✅ pela verdade;
✅ pela liberdade;
✅ pela justiça imparcial;
✅ pela anistia de todos os brasileiros perseguidos.
Nada disso acabou. Pelo contrário: eu sigo aqui, firme, lutando todos os dias dentro do Senado para mudar o sistema de cima a baixo.
E repito, sem medo: ANISTIA JÁ”.
O Padre Kelmon cobrou:
“Anistia já!
Eu vou ser direto: o Congresso não pode continuar fugindo da responsabilidade.
A anistia geral e irrestrita precisa ser votada agora.
Eu não estou pedindo favor, exigindo justiça. Bolsonaro merece anistia. Os presos do 8 de janeiro merecem anistia. O Brasil merece a verdade!
Quem tem coragem vai se posicionar e quem se esconde escolhe o lado da injustiça!
A liberdade não pode esperar!”
O deputado General Pazuello afirmou:
“PROIBIRAM A FAMÍLIA DE LEVAR A COMIDA DE BOLSONARO!
Segundo o senador Flávio Bolsonaro, alguém dentro do sistema prisional determinou que a família está proibida de entregar a alimentação preparada conforme a prescrição médica, alimentação essencial por causa das sequelas das cirurgias intestinais decorrentes da facada que ele sofreu de um militante do PSOL.
A prisão de Bolsonaro já ultrapassou o campo jurídico há muito tempo. Isso é uma clara perseguição pessoal e política”
O deputado estadual Gil Diniz disse:
“MUITO GRAVE! Senador Flávio Bolsonaro disse que proibiram o presidente Bolsonaro de comer o que trazem pra ele, que é recomendação médica!”.
O deputado Mário Frias publicou vídeo da entrevista de Flávio Bolsonaro e disse: “Isso aqui é o cúmulo do absurdo. O que estão pretendendo?”
O deputado Domingos Sávio disse: “DESUMANO! O senador Flávio Bolsonaro relata que querem PROIBIR o envio da comida que a família prepara com base em prescrições médicas para o ex-presidente Jair Bolsonaro”.