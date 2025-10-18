Flávio Bolsonaro grava vídeo em frente ao Capitólio nos EUA e convoca por anistia ‘total’: ‘Estamos muito perto’

O senador Flávio Bolsonaro divulgou, pelas redes sociais, um vídeo com uma homenagem ao falecido filósofo Olavo de Carvalho, gravado nos Estados Unidos. Flávio Bolsonaro disse: “Grande honra! No cemitério, em Richmond (Estados Unidos), prestei homenagem a uma pessoa que foi muito importante na minha vida e referência para milhões de brasileiros: Olavo de Carvalho! Gostaria de ter tido mais tempo de conviver e aprender com ele. Hoje, faz muita falta um Olavo de Carvalho no Brasil. Sua obra e seus ensinamentos estão mais vivos do que nunca e sempre serão uma prioritária fonte de consulta para tomada de decisões importantes!”.
O senador também divulgou um vídeo em frente ao Capitólio americano, em que comparou os eventos do 6 de janeiro americano com o 8 de janeiro no Brasil. Flávio disse: “Nos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, o presidente Donald Trump concedeu anistia ampla, geral e irrestrita a todos que participaram da invasão ao Capitólio (o Congresso Nacional americano), algo muito parecido com o que ocorreu em 8/Jan no Brasil. Estamos muito perto de aprovar a anistia total, que valha também para Jair Bolsonaro, para buscarmos a desejada pacificação no país!”
Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo, e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos, a mando do ministro Alexandre de Moraes, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para a empresa Raposo Fernandes, ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
