TUMULTO NA CPMI: Marcel van Hattem exige prisão após bate-boca e desacato de ex-presidente do INSS ao relator

Durante sessão da CPMI do INSS que ouve o ex-presidente do INSS, Alessandro Antonio Stefanutto, houve um tumulto e o deputado Marcel Van Hattem chegou a pedir a prisão do depoente, quando ele desrespeitou o relator, o deputado Alfredo Gaspar. O deputado havia questionado o depoente sobre uma matéria de jornal, ao que Stefanutto respondeu com deboche, dizendo que o relator também sai em jornais. Pouco depois, a sessão foi suspensa a pedido do advogado do depoente.
No retorno, o deputado Marcel Van Hattem pediu uma questão de ordem e lembrou que o crime de desacato contra funcionário público é passível de prisão. O deputado disse que, ao debochar do relator, o depoente estava desacatando não apenas o relator mas também todos os outros participantes da CPMI.
A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no TSE, o ministro Luis Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica.
Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e TODOS os seus equipamentos apreendidos, a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do PIX cujo QR Code está visível na tela ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize PIX, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix: ajude@folhapolitica.org