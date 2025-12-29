O presidente dos EUA, Donald Trump, concedeu uma entrevista coletiva juntamente com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, após um encontro bilateral dos dois países. Trump relatou que houve avanços nas negociações para o fim da guerra da Ucrânia, mas que ainda faltam alguns pontos espinhosos que estão sendo negociados. Trump afirmou acreditar que os dois presidentes desejam o fim da guerra, e que as negociações podem acertar os detalhes que ainda faltam. Questionado se pode ir à Ucrânia para falar com o Congresso ucraniano sobre um possível referendo, Trump disse que estaria disposto a ir se isso for necessário, ressaltando que pode não haver necessidade disso. O presidente Zelensky, por seu turno, disse que a realização de um referendo exigiria a reconstrução de infraestrutura para que as pessoas possam votar, o que pode levar muito tempo. Questionado sobre o que acontece se as negociações não se concretizarem nos próximos meses, Trump disse: “eles continuarão lutando, e as pessoas continuarão morrendo. E ninguém quer isso”. O presidente americano enfatizou que os países e líderes europeus têm muito mais interesse do que os EUA no fim da guerra e na reconstrução da Ucrânia, e acrescentou que Putin demonstrou interesse em participar da reconstrução daquele país.
segunda-feira, 29 de dezembro de 2025
DONALD TRUMP FAZ PRONUNCIAMENTO URGENTE E CONCEDE COLETIVA - GUERRA, GEOPOLÍTICA, RÚSSIA, UCRÂNIA
