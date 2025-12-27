sábado, 27 de dezembro de 2025

URGENTE: SUSPENSÃO DO RECESSO NO CONGRESSO E IMPEACHMENT DE MORAES SÃO EXIGIDOS - CPI DO BANCO MASTER


 Parlamentares e cidadãos seguem acompanhando as reações dos ministros do Supremo Tribunal Federal aos numerosos escândalos relacionados ao Banco Master, e, nas redes sociais, questionam a falta de ação do ministério público, do Congresso e do próprio Supremo Tribunal Federal, além de comparar com o tratamento dado aos presos políticos, onde se alega que estaria havendo alguma espécie de aplicação da lei. 

Em meio ao escândalo, o ministro Alexandre de Moraes mandou prender dez pessoas e o ministro Toffoli inventou uma “acareação” entre investigados. As duas decisões foram tomadas sem qualquer solicitação do ministério público ou da polícia federal, e sem qualquer previsão legal. Enquanto isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado e foi submetido a outro procedimento cirúrgico, e os presos e perseguidos políticos seguem presos e perseguidos. 

O deputado Bibo Nunes disse: 

“Precisamos orar muito pelo nosso eterno Presidente Bolsonaro.

As forças do mal agem constantemente contra ele.

As orações bloqueiam o mal e protegem”.

A deputada Bia Kicis relatou: “Médicos de Bolsonaro informam novo procedimento na próxima segunda-feira e prováveis 5 dias de internação. Rezemos por Bolsonaro. É muita provação desde a facada criminosa”.

O deputado estadual Bruno Souza disse: 

“Quem deveria ir para a cadeia, depois das revelações recentes, é Moraes. Mas a caneta é dele e ele faz o que quer.

A esquerda vai fingir que é “pela democracia”. No fundo, só quer ver quem não gosta sofrendo.

Se tivessem princípios, estariam berrando agora contra uma prisão decretada porque um TERCEIRO tentou fugir”.

O desembargador aposentado Sebastião Coelho, que atua na defesa de presos e perseguidos políticos de Moraes, se exaltou: 

“O Natal passou e nada mudou!

Os presos do 8 de Janeiro continuam atrás das grades porque o Congresso escolheu a omissão. Prometeram votar, adiaram, distorceram o projeto e empurraram a responsabilidade para frente. Quem brinca com a liberdade alheia não merece mandato.

O Brasil precisa de coragem, não de acordos de bastidor”

O deputado José Medeiros anunciou: 

“URGENTE.

Na segunda-feira, às 16h, junto com colegas do Congresso, protocolarei pedido de investigação e afastamento do ministro Alexandre de Moraes.

Motivo: escândalo do Banco Master.

Não é pessoal. É obrigação funcional do congresso. 

Democracia pressupõe obediência à lei. Por todos”.

O ex-ministro Onyx Lorenzoni comentou denúncia feita pela senadora Damares Alves e disse: “O que a Senadora Damares acaba de denunciar é um escárnio total e envolve um esquema que tem potencial para derrubar a República…

Eu já participei de mais de 30 CPIs e CPMIs, e eu nunca vi o que estou vendo agora: uma interferência direta e descarada do STF para impedir a investigação no Senado, sobre a fraude do Banco Master.

Tudo isso mostra que eles têm algo muito sério a esconder”.

A deputada Caroline De Toni disse: 

“Bolsonaro, Filipe Martins, Zambelli, Tagliaferro, Ramagem, presos do 8 de janeiro, entre outros, submetidos a medidas desproporcionais, censura, prisões arbitrárias, tratados como criminosos por sua posição política.

Vorcaro e tantos outros, cercados de denúncias graves seguem livres, beneficiados, blindados e protegidos.

O contraste é escancarado.

Inocentes punidos com rigor extremo.

Suspeitos e corruptos tratados com complacência.

Isso não é Justiça.

Isso é seletividade penal.

Isso é uso político do Judiciário”.

O deputado Carlos Jordy afirmou: 

“O que estamos vivendo no Brasil é um momento emblemático de corrupção e blindagem. O ministro Toffoli tenta intimidar os técnicos do Banco Central que decretaram a falência do fraudulento Banco Master. Se ele reverter essa decisão, será a prova cabal de que estão recuperando um banco que deu calote bilionário para poder salvar a própria pele. Não há mais pudor algum para fazerem sacanagem!”

O senador Rogério Marinho apontou: “Inacreditável! Quando o STF atropelou direitos e garantias, e perseguiu adversários políticos, todos aplaudiram ou se omitiram. Agora que decisões começam a afetar o mercado, surgem as reações. A defesa de direitos e da Constituição nunca foram prioridade!”

O artista Marco Angeli discorreu: 

“Malu Gaspar, ex revista Piauí e porta voz dos interesses do grupo Moreira Salles/Itau, deve estar rindo sozinha com o surpreendente afeto que hoje a 'direita' lhe dedica.

Rindo da 'direita', ressaltando.

Ao terminar de publicar um texto onde afirma que 'o Brasil não precisa de heróis' é imediatamente transformada em heroína por pessoas que desesperadamente fabricam e consomem heróis.

Mas não é isso.

A ironia que deve divertir a moçoila é que ela continua a fazer exatamente o que sempre fez, defender 'jornalisticamente' seus patrões do Itau e rede Globo.

E por tabela seu marionete luladasilva.

Mas, de repente, virou santa conservadora. 

Nada mudou, exceto o contexto e o alvo.

Hoje, quando denuncia o psicopata moraes, é porque ele se tornou um estorvo para seus patrões, ao conspirar com temer e kassab para eleger tarcísio em 26.

Ou porque o cachorro louco já não serve pra nada, afastada a ameaça bolsonarista.

Mais: o transtorno causado ao Itau, BTG, Globo e Black Rock pelas sanções americanas -a Magnitsky, da qual moraes é o protagonista e causador- foi grande e irritou o grupo, que agora está fritando o ministro não tão poderoso.

Esse grupo não quer saber de faria lima, centro, esquerda, ou coisa parecida.

Só quer lula reeleito em 26, para continuar a maracutaia.

Malu é só a vozinha na tela que os representa, e aos seus interesses.

Que não são os mesmos, não senhor, dos crédulos que hoje a canonizam como a jornalista que 'encontrou jesus', sendo redimida de todos os seus pecados -antigos e atuais e futuros.

Daqui a pouco, essas pessoas estarão louvando também a Globo por querer o fim do Master e Vorcaro -outro cara que ameaçou e irrita o Itau e bancos.

Sendo assim, só nos resta continuar acreditando que Deus é brasileiro.

Coisa que, com todos esses imbroglios acontecendo, Ele parece ter esquecido”.

Folha Política
Comentários
0 Comentários

Nenhum comentário :

Postar um comentário

Assinar: Postar comentários ( Atom )