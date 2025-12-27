URGENTE: BOLSONARO FAZ NOVA CIRURGIA; PARLAMENTARES EXIGEM IMPEACHMENT DE MORAES E DENUNCIAM CASO BANCO MASTER

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido a uma nova cirurgia, de forma urgente, sem que sequer sua família pudesse ter informações e participar das decisões. O ex-vereador Carlos Bolsonaro disse: “Meu pai volta à mesa de cirurgia novamente! Meu irmão, Jair Renan Bolsonaro, está aguardando no hospital para mais informações pois não é possível visita de mais de um filho no mesmo horário. Pra que isso, Meu Deus?!”
O vereador Jair Renan Bolsonaro expôs:
“Vim ao hospital para visitar meu pai e, assim que cheguei, me deparei com os médicos levando-o às pressas para a cirurgia. Tentei acompanhá-lo, estar ao seu lado, dar força como filho, mas não permitiram.
Estou com o coração na mão. É muita maldade impedir um filho de acompanhar o próprio pai em um momento tão crítico. No lugar do carinho e da presença da família, dois policiais armados estão, neste exato momento, acompanhando meu pai.
Dói demais ver essa crueldade com um homem tão bom”.
O deputado estadual Cristiano Caporezzo disse:
“Covardia afastar um filho do pai em um momento como este! Impedir um filho de dar um abraço, um conforto ao pai neste momento delicado da vida. Quanta injustiça essa família vem sofrendo nas mãos destes tiranos!
Jair Renan seu pai sente seu amor e não existe barreiras erguidas pelas mãos humanas capazes de segurar o poder das orações. Que a sua fé, coragem e amor pelo teu pai sirvam de escudo e força neste momento. Estamos com vocês! 🇧🇷🙏🏻”
Caporezzo acrescentou: “Bolsonaro volta ao centro cirúrgico para mais um procedimento. Com fé e coragem, cada desafio será superado e confiamos que o senhor terá rápida e plena recuperação, presidente. Deus, cure o presidente dessas crises de soluço. Seguimos em oração...🙏🏻”
O deputado estadual Gil Diniz disse:
“Orem por Bolsonaro e TODA sua família. Se nós, que sequer somos familiares, sofremos com tamanha crueldade e injustiça contra Bolsonaro, imagine seus familiares e o próprio Presidente Bolsonaro!
Torno a repetir: NÃO HÁ MAL QUE DURE PARA SEMPRE!”
As ordens de prisão de Alexandre de Moraes contra adversários políticos em meio ao escândalo do banco Master continuam repercutindo. O jurista Fabricio Rebelo lembrou:
“A decisão de prender outros acusados com fundamento na tentativa de fuga de um deles não é apenas juridicamente absurda, por desrespeitar a Constituição e as Leis Penais brasileiras; ela também viola o art. 5º, item "3", da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), que expressamente dispõe que "a pena não pode passar da pessoa do delinquente".
Trata-se, em última instância, de mais uma violação a direitos humanos - aquilo que a Lei Magnitsky pretendia coibir, mas que, aparentemente, tem muito menos valor do que o atendimento a interesses comerciais”.
O senador Rogério Marinho disse:
“A imposição de prisão domiciliar a Felipe Martins e a outros condenados nos processos de 8 de janeiro é mais um ato arbitrário, sem fundamentação concreta e em desacordo com os requisitos legais da custódia cautelar.
A repetição dessas decisões evidencia a normalização de abusos e a consolidação de uma jurisprudência de exceção, em que medidas extraordinárias passam a substituir o devido processo legal.
Sob o discurso de defesa da democracia, violam-se garantias constitucionais e os limites entre os Poderes, enfraquecendo o Estado de Direito”.
O escritor Flávio Gordon afirmou: “O sujeito que não deveria estar no cargo há tempos, pois só age à margem da lei, continua fazendo prisões ilegais”.
O diretor do Instituto Liberal, João Luiz Mauad, apontou:
“O STF virou a casa da Mãe Joana. Ali, vale tudo que eles quiserem. Dane-se a lei, o devido processo e as demais garantias individuais do Estado de Direito. Em nome da defesa da democracia (e das próprias peles), eles podem qualquer coisa… 🤬”
O advogado Ricardo Fernandes relatou:
“Hoje, às 14h, acompanhei Filipe Martins em audiência presidida pela juíza auxiliar de Alexandre de Moraes, Dra. Luciana Yuki Fugishita Sorrentino. Fomos informados de que não era audiência de custódia, mas uma “audiência de admoestação”, ato típico da execução penal, que só caberia após o trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu.
Na prática, a prisão domiciliar decretada hoje é antecipação de pena sob rótulo processual: uma cortina de fumaça que escancara o desrespeito às regras mais básicas do processo penal e ao devido processo legal”.
O senador Magno Malta disse:
“Quem não quer um ministro para chamar de seu?
Não é mesmo, Moraes?
Quantos dos grandes podem pagar honorários estratosféricos para ter um ministro do STF atuando nos bastidores, ligando, pressionando, pedindo em favor de suas causas?
Você está exposto.
E nós vamos agir incansavelmente para que você responda por tudo isso.
O Senado não pode continuar em silêncio.
Precisa sair do recesso e retomar imediatamente suas atividades para investigar o que está acontecendo diante dos olhos do Brasil.
Vamos pressionar.
Vamos cobrar.
O povo brasileiro merece respostas”.