Desembargador Sebastião aponta ‘traição’ de deputados e exige anistia; presa política de Moraes relata abusos sofridos

O desembargador aposentado Sebastião Coelho, que atua na defesa dos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, cobrou os deputados pela votação da anistia, que vai sendo deixada de lado a cada movimentação política. Sebastião Coelho questionou: “Cadê a anistia? A cada dia, um fato novo, e a anistia fica de lado”.
Sebastião Coelho lembrou que o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, deveria ter levado a anistia a votação, inventou uma ‘comissão especial’ e nada aconteceu; que o atual presidente, Hugo Motta, se comprometeu a pautar e depois deu as costas aos presos e perseguidos políticos. O desembargador disse: “O tempo está passando. Mais um Natal chegando. Essas famílias, esses presos do 8 de Janeiro, presidente Bolsonaro preso, Braga Netto preso, outros na iminência de prisão, porque a Câmara dos Deputados não cumpre com o seu dever de votar a anistia”.
O desembargador desabafou: “eu fico decepcionado, revoltado até, de ver deputados entrando em pauta de Hugo Motta. Pauta ‘benéfica’, ‘simpática’ para a Câmara dos Deputados. Isso tudo é uma vergonha. Não votar a anistia é uma traição com o povo conservador brasileiro”.
Sebastião Coelho conclamou a população a falar com os deputados e alertou: “nós não podemos aceitar passivamente e pacificamente essa covardia que está sendo feita. A anistia tem que ser votada. Nós não esqueceremos dos senhores. Ouçam bem, nós não esqueceremos dos senhores que estão se omitindo”.
A presa política Nelci Guimarães participou de audiência pública na Subcomissão Especial dos Direitos dos Presos do 8 de Janeiro, da Câmara dos Deputados, quando fez um relato lancinante das agruras que sofreu durante sua prisão.
