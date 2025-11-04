Deputados rebatem governo Lula e repudiam projeto ‘antifacção’: ‘Lula vai soltar mais bandidos; é o campeão de soltar ladrão’

O deputado Delegado Paulo Bilynskyj, da tribuna, expôs a manobra do governo Lula para simular combater o crime organizado, enquanto, na realidade, o favorece. O deputado criticou duramente o projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso, que, na prática, diminui as penas dos criminosos. Bilynskyj explicou ainda que a diminuição das penas beneficiará bandidos já condenados, que poderão ser soltos mais cedo.
O deputado disse: “o Lula vem com uma fumaça, dizendo: "Eu vou prender os membros de organizações criminosas". Mentira, ele vai soltar! Ele vai soltar gente que já foi condenada! Ele conseguiu diminuir a pena! Hoje é de 3 anos a pena mínima para o membro de organização criminosa, é 3 anos a pena mínima. Agora, com esse novo projeto ‘antifacção’, a pena vai cair para 1 ano e 8 meses! Parabéns, Lula, você está soltando mais bandidos para eles poderem votar em você, em 2026! Craque do jogo. Lula: o campeão de soltar ladrão. Ele é muito bom! Eu nunca vi um Presidente tão bom assim em passar a mão na cabeça de criminoso”.
O tema foi reiterado pelo deputado Delegado Marcelo Freitas, que também protestou veementemente contra a proposta de diminuir penas para criminosos.
O deputado Sargento Gonçalves, por seu turno, ironizou o ‘lawfare’ do partido de Lula contra parlamentares conservadores. Ele apontou que o PT já está processando deputados e cidadãos por palavras, na esteira da mega operação contra o crime organizado no Rio de Janeiro.
Nossa renda está bloqueada por ordem do TSE.
Ajude a Folha Política a continuar o seu trabalho. Doe por meio do PIX: ajude@folhapolitica.org
Depósitos / Transferências (Conta Bancária):
Banco Inter (077)
Agência: 0001
Conta: 10134774-0
Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)
CNPJ 20.010.215/0001-09
-
Banco Itaú (341)
Agência: 1571
Conta: 10911-3
Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)
CNPJ 20.010.215/0001-09