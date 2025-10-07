Parlamentares convocam para caminhada pela anistia e rejeitam propostas de ‘dosimetria’ e mais perseguição política do STF

Parlamentares usaram as redes sociais para convocar para a Caminhada pela Anistia em Brasília, em meio aos mecanismos sendo utilizados pelo sistema para “enterrar” o projeto de lei cuja urgência foi aprovada. Deputados e senadores convidaram os cidadãos da região para o encontro na Catedral de Brasília, seguido por uma caminhada, para expressar o desejo dos cidadãos por uma anistia ampla, geral e irrestrita dos cidadãos que são vítimas da perseguição política liderada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
O deputado Filipe Barros disse: “Anistia ampla, geral e irrestrita. Hoje caminharemos às 16h, saindo da Catedral de Brasília, unidos pelos brasileiros que sofrem na pele a maior injustiça da história deste País. Peço que sigam mobilizados e cobrem educadamente seus representantes. O que está por vir será decisivo”.
O deputado Nikolas Ferreira disse: “É hoje! Caminhada pela anistia - 16h - saindo da Catedral de Brasília. A justiça tem pressa - e o Brasil precisa virar essa página”.
O deputado Marcos Pollon resumiu: “Setembro foi GUERRA! De um lado, o povo pedindo liberdade e justiça. Do outro, um sistema que tenta calar, perseguir e destruir quem ousa lutar pelo Brasil. Apresentamos projetos, cobramos ANISTIA TOTAL, enfrentamos censura e resistimos às ameaças, tudo por uma só causa: o direito de sermos livres em nossa própria pátria”.
