segunda-feira, 6 de outubro de 2025

Tumulto na CPMI do INSS: Senador cita irmão de Lula e relator Alfredo Gaspar desmoraliza deputado petista


No decorrer do depoimento de Fernando Cavalcanti à CPMI do INSS, parlamentares protagonizaram um bate-boca após acusações serem feitas por esquerdistas contra o relator, deputado Alfredo Gaspar, e o senador Izalci Lucas.

Alfredo Gaspar retrucou: “Preciso do artigo 14. Fui citado de extrema má-fé. Não é a primeira vez que o PT, levianamente, acostumado com lista de Furnas, com Odebrecht, com safadeza, cita o meu nome (...). [Já estou acostumado com leviandade e ‘maloqueiragem’, mas não vou admitir que meu nome seja enxovalhado. Nunca fui para garagem do Senado para receber delator, nunca enriqueci com dinheiro do povo, nunca fiz safadeza com meu mandato e não vou admitir ‘maloqueiragem’ com meu nome”.

Izalci, por seu turno, declarou: “Acusações levianas de pessoas que não têm credibilidade nenhuma. De um deputado que recebeu, através de Emídio de Sousa, recursos do próprio Fernando e do Nelson Willians. Pessoas sem credibilidade nenhuma, que estão nas listas da Odebrecht, da JBS. Fiz 324 requerimentos. Quem fez de convocação, quebra de sigilo de CONAFER fui eu. Este é o medo deles. Vai aparecer para onde foi o dinheiro. Dinheiro sacado na boca do caixa, milhões”.

Nesta toada, o senador complementou: “Quem esteve aqui fazendo lobby foi a CONTAG. Treze das emendas foram feitas por deputados petistas. Esse discurso irresponsável, de quem não tem a mínima credibilidade. De forma leviana, colocam imagens. Quero ver se eles assinam as quebras de sigilo (...). Não temos critério seletivo. Fico indignado com isso. Precisamos, talvez, mandar para o Conselho de Ética. Ele sabe que, com meus requerimentos, vamos chegar na quadrilha, mesmo. A SINDNAPI, vamos chegar agora no irmão do Lula (...). Vamos chegar aos verdadeiros corruptos”.

A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no TSE, o ministro Luis Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. 

Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e TODOS os seus equipamentos apreendidos, a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita.

Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do PIX cujo QR Code está visível na tela ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize PIX, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.

Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix: ajude@folhapolitica.org

Todo o faturamento gerado pela Folha Política por mais de 20 meses está bloqueado por ordem do TSE. Ajude a Folha Política a continuar o seu trabalho. Doe por meio do PIX: ajude@folhapolitica.org

Depósitos / Transferências (Conta Bancária): 

Banco Inter (077)

Agência: 0001

Conta: 10134774-0

Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)

CNPJ 20.010.215/0001-09

-

Banco Itaú (341)

Agência: 1571

Conta: 10911-3

Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)

CNPJ 20.010.215/0001-09


Temas:
Folha Política
Comentários
0 Comentários

Nenhum comentário :

Postar um comentário

Assinar: Postar comentários ( Atom )