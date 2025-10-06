Tumulto na CPMI do INSS: Senador cita irmão de Lula e relator Alfredo Gaspar desmoraliza deputado petista

No decorrer do depoimento de Fernando Cavalcanti à CPMI do INSS, parlamentares protagonizaram um bate-boca após acusações serem feitas por esquerdistas contra o relator, deputado Alfredo Gaspar, e o senador Izalci Lucas.
Alfredo Gaspar retrucou: “Preciso do artigo 14. Fui citado de extrema má-fé. Não é a primeira vez que o PT, levianamente, acostumado com lista de Furnas, com Odebrecht, com safadeza, cita o meu nome (...). [Já estou acostumado com leviandade e ‘maloqueiragem’, mas não vou admitir que meu nome seja enxovalhado. Nunca fui para garagem do Senado para receber delator, nunca enriqueci com dinheiro do povo, nunca fiz safadeza com meu mandato e não vou admitir ‘maloqueiragem’ com meu nome”.
Izalci, por seu turno, declarou: “Acusações levianas de pessoas que não têm credibilidade nenhuma. De um deputado que recebeu, através de Emídio de Sousa, recursos do próprio Fernando e do Nelson Willians. Pessoas sem credibilidade nenhuma, que estão nas listas da Odebrecht, da JBS. Fiz 324 requerimentos. Quem fez de convocação, quebra de sigilo de CONAFER fui eu. Este é o medo deles. Vai aparecer para onde foi o dinheiro. Dinheiro sacado na boca do caixa, milhões”.
Nesta toada, o senador complementou: “Quem esteve aqui fazendo lobby foi a CONTAG. Treze das emendas foram feitas por deputados petistas. Esse discurso irresponsável, de quem não tem a mínima credibilidade. De forma leviana, colocam imagens. Quero ver se eles assinam as quebras de sigilo (...). Não temos critério seletivo. Fico indignado com isso. Precisamos, talvez, mandar para o Conselho de Ética. Ele sabe que, com meus requerimentos, vamos chegar na quadrilha, mesmo. A SINDNAPI, vamos chegar agora no irmão do Lula (...). Vamos chegar aos verdadeiros corruptos”.
