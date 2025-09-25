TUMULTO NA CPMI: advogado do ‘Careca do INSS’ inicia tumulto em meio ao interrogatório e sessão quase termina em pancadaria

Durante sessão da CPMI do INSS que deve ouvir Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", o advogado do investigado tenta causar tumulto para levar ao encerramento da sessão. Após o relator, deputado Alfredo Gaspar, iniciar seu discurso e chamar o investigado de “autor do maior roubo da história do Brasil”, o advogado quis interrompê-lo, afirmando que não precisava de autorização para falar. Imediatamente, o advogado começou a gritar com o deputado Zé Trovão, que se exaltou com a intervenção do advogado, e a sessão foi suspensa, apenas para que o tumulto se reiniciasse com a volta dos trabalhos.
A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no TSE, o ministro Luis Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica.
Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e TODOS os seus equipamentos apreendidos, a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do PIX cujo QR Code está visível na tela ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize PIX, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
