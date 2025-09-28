Senadores defendem anistia e impeachment de Moraes e Michelle Bolsonaro impacta ao expor ‘governo dos maus’

Durante evento do PL Mulher com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, os senadores Jaime Bagattoli e Marcos Rogério manifestaram sua solidariedade às famílias que estão tendo seus direitos violados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o que inclui a família do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador Jaime Bagattoli apontou que, embora meios como a anistia sejam desejáveis e necessários, a única forma de dar um “basta” à ditadura instaurada no país começa com o impeachment do ministro Alexandre de Moraes.
O senador Marcos Rogério, por seu turno, apontou como as violações de direitos de Jair Bolsonaro se estendem à sua família, já que, na prática, todos estão presos, sendo submetidos a “medidas cautelares” arbitrárias, ilegais e injustas. O senador Marcos Rogério explicou que, embora tenha armadom uma “arapuca” para enterrar o projeto de anistia na Câmara, o projeto que for aprovado ainda irá para o Senado. Ele afirmou: “o resultado vai ser exatamente aquilo que está no coração de cada um de nós: nós vamos votar e aprovar a anistia no Congresso Nacional”.
Michelle Bolsonaro, então, lembrou o sofrimento das famílias dos presos políticos e afirmou que a esquerda está instalando o comunismo no Brasil. Ela disse: “nós estamos tendo nossos direitos violados”. Ela ironizou o papel a que a velha imprensa se presta ao defender a esposa do ministro enquanto ignora ou comemora o sofrimento de milhares de famílias. Michelle Bolsonaro alertou: “a gente tem que entender que estamos em um momento crítico na nossa nação. (...) Não existe espaço vazio. Se a gente não se posicionar, nós seremos governados pelos maus. E é isso que nós estamos vivendo hoje”.
Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo, e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos, a mando do ministro Alexandre de Moraes, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime.
Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação.
